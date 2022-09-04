Новак заявил о нарушении условий контракта по ремонту оборудования "Северного потока"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Условия контракта по ремонту и транспортировке нагнетательного оборудования "Северного потока" были нарушены; чтобы оборудование продолжило работать компания Siemens Energy должна исполнить условия контракта на обслуживание турбин, заявил в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину вице-премьер РФ Александр Новак.

Новак опроверг трактовки, что российская сторона целенаправленно отказывается принимать турбину "Северного потока", чтобы ограничить поставки. "Это перекладывание с больной головы на здоровую", - заявил он.

"Сейчас вся проблема лежит именно на той стороне. Потому что нарушены полностью все условия контракта по ремонту, нарушены условия по транспортировке этого оборудования. Кроме того, введены были санкции, как со стороны Канады, так и со стороны Евросоюза на соответствующее оборудование, поэтому им нужно привести в соответствие с контрактными условиями, для того чтобы это оборудование действительно продолжало работать", - заявил российский вице-премьер.

Возможны новые всплески цен

Зимний сезон в Северном полушарии с большим количеством неопределенных факторов может привести к новым всплескам цен на рынке, заявил Новак.

Вице-премьер РФ отметил, что энергетическая политика ЕС привела к нынешней ситуации на рынке: "Политика недальновидная приводит к тому, что мы наблюдаем коллапс на энергетических рынках Европы".

"И это еще не предел, потому что мы находимся еще пока в теплое время года, у нас еще зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей", - предупредил он.

Вице-премьер не исключил, что цены на газ продолжат рост: "Ну, на мой взгляд не исключено".

Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898. В конце августа цена на газ поднималась выше $3500 за тысячу кубометров.

Мировая ситуация не скажется на внутренних ценах

Надежные поставки газа по доступным ценам - это конкурентное преимущество России, подчеркивает вице-премьер РФ Александр Новак. "У нас гарантированно будет обеспечено теплом, светом", - сказал вице-премьер.

Новак заметил, что мировая ценовая ситуация не влияет на цену газа для российских потребителей: "Это никак не сказывается и не скажется, потому что в России внутренние цены на газ регулируются государством. Вот, например, в последние годы они индексируются там на 3-5%. Даже, наверное, в большей степени на 3%. Если сравнивать - у нас тысяча кубических метров газа стоят $70-80 для промышленных потребителей, для населения еще дешевле. А на биржах в Европе доходит на сегодня примерно около $3000 за тыс. куб. м. Разница в 40 раз, и это безусловно наше конкурентное преимущество", - сказал вице-премьер РФ.

"Внутреннее потребление газа для нашей страны - это, безусловно, перспективное использование высокоэкологичного ресурса. Я не согласен с тем, что западные коллеги говорят, что грязный. Никакой он не грязный, это один из самых чистых источников энергии в мире", - уверен Новак.

Ремонт под санкциями

На компрессорной станции (КС) "Портовая", откуда газ направляется в "Северный поток" установлены двигатели Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. С декабря 2021 года двигатель Siemens (N073) проходил регулярный капитальный ремонт на заводе в Монреале и должен был вернуться на КС в мае. Двигатель задержался в Канаде из-за веденных против "Газпрома" санкций.

По просьбе Германии Канада выдала разрешения на вывоз турбин со своей территории, но они не соответствуют контракту "Газпрома" с Siemens. Разрешение выдано компании Siemens Energy Canada Limited, с которой у "Газпрома" нет контрактных отношений. Двигатель был направлен из Канады не в Россию, а в Германию. Если он после ФРГ будет доставлен в РФ - это может трактоваться как нарушение канадских санкций. Оказавшись в Европе, двигатель попал под санкции ЕС - регламент ЕС 833/2014 запрещает поставку в РФ газотурбинных двигателей.

Единственный рабочий двигатель СП1 был остановлен 31 августа для регулярного технического обслуживания. В ходе инспекции обнаружилась утечка масла, и Ростехнадзор запретил дальнейшую эксплуатацию газопровода до устранения "выявленных грубейших нарушений.