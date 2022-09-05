Газ в Европе подорожал на 30% из-за ситуации с "Северным потоком"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе растет на 30%, почти до $2900/тыс. куб. м из-за продолжающейся остановки "Северного потока".

Стоимость ближайшего (октябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures с началом торгов в понедельник выросла до $2855 за тысячу кубометров при том, что в пятницу торги закрылись на уровне $2213.

Газопровод "Северный поток" после техобслуживания не смог заработать. В двигателях Siemens выявлены утечки масла, и эта неисправность может быть устранена только при заводском ремонте. Ремонт двигателей Siemens возможет только на заводе в Монреале, а Канада ввела санкции в отношении "Газпрома". "Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде", - заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.