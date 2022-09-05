Сбербанк с начала 2022 года нарастил розничный кредитный портфель на 5%

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк с начала 2022 года увеличил розничный кредитный портфель на 5,1%, сообщил журналистам первый зампред банка Кирилл Царев.

"Рост портфеля физлиц с начала года составил 5,1%, драйвером выступают кредитные карты (+20%) и ипотека (+7,3%)", - сказал Царев в преддверии открытия Владивостокского экономического форума.

Он добавил, что объем выдач потребительских кредитов в августе стал максимальным с начала года. Спрос активизировался на фоне снижения ставок и смягчения требований к заемщикам, отметил первый зампред.

Сбербанк в 2021 году увеличил объем кредитов физлицам по РСБУ почти на 26% - до 10,7 трлн рублей. По МСФО розничный кредитный портфель в 2021 году вырос тоже на 26% - до 11,5 трлн рублей.