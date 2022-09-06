Сбербанк запланировал открыть еще один офис в Индии

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует открыть в Индии еще один офис и обратился за соответствующим разрешением к местному регулятору, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.

"На фоне расширения сотрудничества России и Индии и повышения спроса на банковские продукты со стороны наших клиентов, в том числе экспортеров, мы ведем работу по открытию еще одного офиса Сбербанка в Индии, в бизнес-столице Индии - городе Мумбаи. Сбербанк направил местному регулятору запрос на получение разрешения на открытие офиса, мы находимся в процессе согласования, в том числе с министерством финансов Индии. Надеемся, что офис будет открыт уже в следующем году", - сказал Попов.

Он напомнил, что Сбербанк работает на рынке Индии уже более 12 лет. Филиал банка расположен в столице этой страны - Нью-Дели.

"В прошлом году филиал был докапитализирован, и к настоящему времени его собственный капитал достиг $100 млн. Учитывая значительный рост бизнеса, для поддержания увеличивающегося количества и объемов операций, планируются новые вливания в капитал филиала, а также значительные инвестиции в IT-развитие подразделения", - отметил Попов.

Зампред добавил, что Сбербанк является участником и российской, и индийской платежных систем, что позволяет ему осуществлять платежи в национальных валютах между двумя странами. "Клиенты банка получили возможность осуществлять быстрые и защищенные от влияния третьих стран платежи по схеме рубль-рупия. Среднемесячный объем платежей в национальных валютах из России в Индию с марта по июль этого года вырос более чем в 30 раз", - отметил Попов.