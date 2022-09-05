Сбербанк ожидает восстановление потребкредитования до уровня 2021 г. в конце 2022 г.

Кроме того, Сбербанк в 2022 г. планирует нарастить объем средств физлиц на 3,5%

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк отмечает рост спроса на потребительское кредитование, ждет восстановления этого сегмента до уровня 2021 года в конце текущего года, сообщил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев.

"Мы фиксируем активное восстановление спроса на потребительские кредиты по мере улучшения условий кредитования и запуска промо-активностей. В мае-июне мы наблюдали почти двукратный рост выдач ежемесячно после снижения выдач в феврале-марте. В июле-августе среднемесячный рост выдач составляет 28%. В августе объем выдач кредитов приблизился к докризисным значениям", - сказал Царев в преддверии открытия Владивостокского экономического форума (ВЭФ).

По его словам, объем выдач потребительских кредитов в августе стал максимальным с начала года.

"Спрос активизировался на фоне снижения ставок и смягчения требований к заемщикам", - отметил первый зампред банка.

Он добавил, что банк в августе нарастил выдачу ипотечных кредитов на 30% в количественном выражении и на 35% в денежном. Банк в августе выдал 452 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,38 трлн рублей, отметил первый зампред Сбербанка.

"По итогам 2022 года рынок потребительского кредитования восстановится до значений начала года, после снижения на 4,2% к июню 2022 года. При этом мы планируем нарастить свою долю на рынке потребительского кредитования", - добавил он.

Так, Царев уточнил, что Сбербанк в 2022 году планирует увеличить объем средств физлиц на 3,5%.

"По пассивам ожидаем рост ориентировочно 3,5% к показателям конца 2021 года", - сказал он.

Сбербанк в 2021 году нарастил средства физлиц по РСБУ на 8,9% - до 17,1 трлн рублей. По МСФО средства розничных клиентов в 2021 году выросли на 8,6% - до 17,9 трлн рублей.

Царев отметил, что портфель розничных пассивов Сбербанка показывает стабильное поведение на протяжении всего летнего периода (оттоков банк не фиксировал).

"Однако в августе мы наблюдаем повышение сезонного транзакционного поведения клиентов - это логично, учитывая начавшийся период подготовки к школе. Впрочем, промежуточные результаты в августе также показывают рост остатков средств клиентов в рублевом эквиваленте, даже несмотря на сезонные расходы клиентов", - заявил первый зампред.

Он добавил, что в июле средства физлиц выросли на более чем 300 млрд рублей.

Доля валютных вкладов в Сбербанке не превышает 10% от общего объема средств розничных клиентов, отметил Царев. Он подчеркнул, что пока преждевременно комментировать тему запуска банком вкладов в альтернативных валютах дружественных стран.

"Что касается запуска валютных вкладов, то для того, чтобы привлекать пассивы в альтернативных валютах, надо понимать, какие у банка есть возможности по их размещению. Пока эту тему комментировать преждевременно. Но обращаю внимание, что открытие сберегательного счета в юанях доступно нашим клиентам уже сейчас", - сказал первый зампред Сбербанка.