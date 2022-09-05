ПИК рассчитывает до конца сентября завершить "замещение" еврооблигаций

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "ПИК" рассчитывает до конца сентября завершить "замещение" еврооблигаций. Об этом сказал журналистам в кулуарах ВЭФ-2022 вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам компании Юрий Ильин.

В августе "ПИК" разместил выпуск локальных облигаций объемом $395 млн, ставка купона 5,625% годовых. Ильин подтвердил, что это "замещающие" облигации для евробондов на $525 млн. Под обмен попадают бумаги, которыми инвесторы владеют через НРД.

Инвесторы- нерезиденты, владеющие облигациями через иностранные депозитарии, смогут их сохранить и продолжить получать купон в долларах. Купон по новому выпуску будет выплачиваться в рублях, но в привязке к курсу доллара.

По мнению компании, облигации нового выпуска будут пользоваться хорошим спросом и на вторичном рынке, поскольку предполагают привлекательную ставку для привязанного к валюте инструмента, хорошей ликвидностью и могут стать альтернативой банковским депозитам.

"Мы сделали новый выпуск, который примерно составляет 75% от первоначального выпуска по объему и рассчитан на инвесторов-резидентов, чьи облигации находятся в НРД. До конца сентября рассчитываем завершить замещение. С учетом негативных ставок на валютные депозиты это очень привлекательный инструмент для инвесторов, а большой объем обеспечит хорошую ликвидность на вторичном рынке", - отметил Ильин.

"ГК ПИК" – крупнейшая российская девелоперская компания. Контролирующим акционером "ПИКа" является Сергей Гордеев.