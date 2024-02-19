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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

"ПИК" довел долю замещенных еврооблигаций-2026 до 87%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Доля замещенных локальными облигациями евробондов-2026 девелопера "ПИК" выросла до 86,91%, следует из сообщения эмитента на ленте раскрытия информации.

"ПИК-Корпорация" 19 февраля завершила размещение локальных бондов, оплата которых осуществлялась еврооблигациями с погашением в 2026 году, выпущенными PIK Securities DAC. Общий объем выпуска замещающих облигаций составил $456,3 млн. С учетом того, что три четверти выпуска-2026 компания заместила ранее, объем доразмещения составил примерно $61 млн.

Группа "ПИК" разместила 5-летние евробонды на $525 млн под 5,625% в ноябре 2021 года. Гарантами по выпуску выступают ООО "ПИК-Корпорация" и ПАО "ПИК-специализированный застройщик".

Большую часть выпуска компания уже заместила в 2022 году в рамках обмена на новые локальные облигации (эти долговые бумаги формально не назывались замещающими, но выполняли ту же функцию). В августе 2022 года "ПИК-Корпорация" разместила выпуск локальных облигаций на $395 млн, срок погашения и ставка по ним совпадали с параметрами находящихся в обращении евробондов девелопера. В сентябре того же года компания подтвердила, что локальные бонды размещались для замещения евробондов и под обмен попали бумаги, которыми инвесторы владеют через НРД. Выплаты по локальным бумагам производятся инвесторам в рублях с учетом курса Банка России.

О подготовке размещения замещающих облигаций "ПИК" сообщил в ноябре прошлого года. Замгендиректора компании Юрий Ильин тогда пояснил "Интерфаксу", что размещение замещающих облигаций готовится в рамках исполнения указа президента об обязательном замещении евробондов. Он напомнил, что ранее "ПИК" заместил 75% выпуска еврооблигаций путем обмена на новый выпуск, и теперь компания должна дать возможность заместить еврооблигации держателям оставшихся 25%.

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