Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:06

МосБиржа возобновит торги на валютном рынке и рынке драгметаллов в 12:15

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Московская биржа возобновит торги на валютном рынке и рынке драгметаллов в 12:15 по Москве, сообщается в информации биржи.

Торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок.

Ранее сообщалось, что биржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов в 10:50 понедельника.

По сообщению биржи, торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов по инструментам BYN_TODTOM, BYNRUB_TOD, CNY_TODTOM, CNYRUB_TOD, KZT_TODTOM, KZTRUB_TOD, TRY_TODTOM, TRYRUB_TOD, ZARRUB_TOD, ZAR_TODTOM продлены до 12:30.

МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бюджет РФ получил дополнительно 85,9 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

МосБиржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов

МосБиржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов

Швейцария стремится прекратить обмен банковскими данными с Россией

Швейцария стремится прекратить обмен банковскими данными с Россией

Газ в Европе подорожал на 30% из-за ситуации с "Северным потоком"

Европа снова начала качать газ в подземные хранилища по максимуму

Цена Brent поднялась до $95,06 за баррель перед заседанием ОПЕК+

В Siemens выразили готовность устранить проблемы на "СП", но ремонт проводить негде

В Siemens выразили готовность устранить проблемы на "СП", но ремонт проводить негде

Сбербанк продал швейцарскую "дочку"

"Газпром" заявил о полной остановке "Северного потока"

"Газпром" заявил о полной остановке "Северного потока"

Финский производитель упаковки Huhtamaki продал бизнес в РФ владельцу "Вкусно - и точка"

Финский производитель упаковки Huhtamaki продал бизнес в РФ владельцу "Вкусно - и точка"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });