МосБиржа возобновит торги на валютном рынке и рынке драгметаллов в 12:15

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Московская биржа возобновит торги на валютном рынке и рынке драгметаллов в 12:15 по Москве, сообщается в информации биржи.

Торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок.

Ранее сообщалось, что биржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов в 10:50 понедельника.

По сообщению биржи, торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов по инструментам BYN_TODTOM, BYNRUB_TOD, CNY_TODTOM, CNYRUB_TOD, KZT_TODTOM, KZTRUB_TOD, TRY_TODTOM, TRYRUB_TOD, ZARRUB_TOD, ZAR_TODTOM продлены до 12:30.