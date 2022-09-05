Мосбиржа объяснила утреннюю приостановку торгов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" объяснила утреннюю приостановку торгов выявлением в 10:26 мск отсутствия некоторых клиентских кодов в текущей конфигурации торгово-клиринговой системы (ТКС) валютного рынка, что ограничивало возможности проведения операций клиентами отдельных участников торгов.

Согласно сообщению биржи, опубликованном на ее сайте, обновление необходимых данных в оперативном режиме могло занять существенное время и привести к дополнительным проблемам у участников торгов, поэтому биржа приняла решение о приостановке торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов с 10:50 мск, о чем заблаговременно сообщила на своем сайте.

Торговая система валютного рынка стала доступна для снятия заявок после загрузки необходимых данных по клиентским кодам и рестарта ТКС в 11:57 мск, торги на валютном рынке и рынке драгметаллов были продолжены в 12:15 мск. В соответствии с правилами торгов, перед возобновлением торгов участникам предоставляется 15 минут для снятия ранее выставленных заявок.

Торги по ряду инструментов были продлены до 12:30 мск, чтобы участники торгов могли закрыть или перенести позиции.

На остальных рынках биржи торги проводятся в штатном режиме.