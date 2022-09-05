Министры ОПЕК+ снизили квоту по добыче нефти в октябре на 100 тыс. б/с к сентябрю

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки по отношению к сентябрю, следует из пресс-релиза ОПЕК.

Согласно решению, повышение на 100 тысяч баррелей в сутки предназначалось только для сентября. В пресс-релизе указаны квоты на октябрь, соответствующие квотам на август.

Встреча министров ОПЕК+ может состояться в любое время для обсуждения изменений на рынке, если это необходимо, отмечается в сообщении.

Следующая очередная встреча министров назначена на 5 октября.

Ниже представлена таблица с квотами, тыс. б/с