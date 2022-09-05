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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Министры ОПЕК+ снизили квоту по добыче нефти в октябре на 100 тыс. б/с к сентябрю

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки по отношению к сентябрю, следует из пресс-релиза ОПЕК.

Согласно решению, повышение на 100 тысяч баррелей в сутки предназначалось только для сентября. В пресс-релизе указаны квоты на октябрь, соответствующие квотам на август.

Встреча министров ОПЕК+ может состояться в любое время для обсуждения изменений на рынке, если это необходимо, отмечается в сообщении.

Следующая очередная встреча министров назначена на 5 октября.

Ниже представлена таблица с квотами, тыс. б/с

Страна Разрешенная добыча в сентябре Разрешенная добыча в октябре
Алжир 1057 1055
Ангола 1529 1525
Конго 325 325
Экваториальная Гвинея 127 127
Габон 187 186
Ирак 4663 4651
Кувейт 2818 2811
Нигерия 1830 1826
Саудовская Аравия 11030 11004
ОАЭ 3186 3179
Итого ОПЕК 26753 26689
Азербайджан 718 717
Бахрейн 205 205
Бруней 102 102
Казахстан 1710 1706
Малайзия 595 594
Мексика 1753 1753
Оман 883 881
Россия 11030 11004
Судан 75 75
Южный Судан 130 130
не-ОПЕК 17202 17165
ОПЕК+ 43955 43854
ОПЕК+ нефть
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