Министры ОПЕК+ снизили квоту по добыче нефти в октябре на 100 тыс. б/с к сентябрю
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки по отношению к сентябрю, следует из пресс-релиза ОПЕК.
Согласно решению, повышение на 100 тысяч баррелей в сутки предназначалось только для сентября. В пресс-релизе указаны квоты на октябрь, соответствующие квотам на август.
Встреча министров ОПЕК+ может состояться в любое время для обсуждения изменений на рынке, если это необходимо, отмечается в сообщении.
Следующая очередная встреча министров назначена на 5 октября.
Ниже представлена таблица с квотами, тыс. б/с
|Страна
|Разрешенная добыча в сентябре
|Разрешенная добыча в октябре
|Алжир
|1057
|1055
|Ангола
|1529
|1525
|Конго
|325
|325
|Экваториальная Гвинея
|127
|127
|Габон
|187
|186
|Ирак
|4663
|4651
|Кувейт
|2818
|2811
|Нигерия
|1830
|1826
|Саудовская Аравия
|11030
|11004
|ОАЭ
|3186
|3179
|Итого ОПЕК
|26753
|26689
|Азербайджан
|718
|717
|Бахрейн
|205
|205
|Бруней
|102
|102
|Казахстан
|1710
|1706
|Малайзия
|595
|594
|Мексика
|1753
|1753
|Оман
|883
|881
|Россия
|11030
|11004
|Судан
|75
|75
|Южный Судан
|130
|130
|не-ОПЕК
|17202
|17165
|ОПЕК+
|43955
|43854