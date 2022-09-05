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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Новак отметил, что исполнение сделки ОПЕК+ находится на высоком уровне

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Исполнение сделки ОПЕК+ находится на высоком уровне, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Рассмотрели итоги исполнения соглашения за июнь, текущую ситуацию, прогнозы формирования баланса спроса и предложения до конца года. В целом исполнение (сделки ОПЕК+ - ИФ) находится на высоком уровне", - сказал вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24" по итогам встречи комитета ОПЕК+.

Как сообщалось, министры ОПЕК+ приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки по отношению к сентябрю.

Александр Новак ОПЕК+
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