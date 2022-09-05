Михельсон предложил снабжать Камчатку с "Сахалина-2"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Источником поставок СПГ для Камчатки может стать "Сахалин-2", полагает председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

"Мы предлагали и просим вашей поддержки в выделении дополнительной ресурсной базы для СПГ-проектов, в лицензионных условиях которых можно закрепить обязательство о поставке необходимых 600 млн кубометров газа на Камчатку по регулируемым ценам. На первом этапе, как предложение, с учетом того что "Сахалин-2" стал российским юридическим лицом, наверное, пока возможно проработать вопрос поставки необходимого количества СПГ с этого месторождения", - сказал он в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Камчатского края под руководством президента РФ Владимира Путина.

Михельсон в своем докладе напомнил также, что "Газпрому" были предоставлены месторождения на суше и на шельфе Камчатки, а также Тамбейская группа месторождений на полуострове Ямал.

"Вопрос распределения ресурсов этого месторождения (речь о проекте "Сахалин-2" - ИФ) связан с нашими обязательствами, в том числе с работой оператора на этом предприятии. Значительный объем идет в Японию, в Южную Корею. Но, конечно, первостепенное значение для нас имеют отечественные потребители. Все это, безусловно, должно быть проработано в самое ближайшее время. Также как и другие возможные источники, имея в виду и ту газификацию, о которой вы сказали. Здесь всем вместе - и "Газпрому" - есть над чем поработать", - ответил Путин.

"Надеюсь, что и компания "НОВАТЭК", как это было до сих пор, будет вносить свой существенный и заметный вклад в развитие не только отрасли, но и регионов. Как мне докладывал министр энергетики, министр финансов и вице-премьер, финансовый результат этого года у компании будет очень хороший, уровень дивидендов, выплачиваемых, как мне министр сказал, тоже такой, солидный. Надеюсь, что компания "НОВАТЭК" внесет свой вклад и в решение тех острых проблем в регионах, где она работает, в том числе и в Камчатке. Мы давайте об этом отдельно еще поговорим", - отметил глава государства.

Как сообщалось, в конце августа совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал выплатить за I полугодие дивиденды в размере 45 руб. на акцию. Общий размер выплат может составить 136,6 млрд рублей. За 2021 год "НОВАТЭК" суммарно выплатил 71,44 руб. на акцию.

"По ресурсной базе будем работать и с "НОВАТЭКОм", и с "Газпромом"", - сказал вице-премьер Александр Новак. "На первом этапе рассмотрим предложение, которое прозвучало - об использовании газа "Сахалина-2", поскольку потребность всего 400 млн куб. м газа в год на сегодняшний день, а в перспективе - с учетом падающей добычи "Газпрома" - доля СПГ будет расти. Ожидаем, что к 2035 году это уже будет 700-800 млн куб. м газа. Поэтому нам надо будет продолжить поиск ресурсной базы", - отметил он.

Президент также посоветовал разобраться на уровне компаний. "И правительство должно принять соответствующее решение, которое было бы в интересах региона, страны в целом. Конечно, не без учета интересов хозяйствующих субъектов, но интересы государства должны быть положены в основы принимаемых решений", - заявил президент.