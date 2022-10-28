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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:21

Уровень газификации Сахалина превысил 50%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Уровень газификации на Сахалине превысил 50%, сообщил губернатор региона Виталий Лимаренко журналу "Газовая промышленность". По состоянию на 1 января 2020 года уровень газификации острова составлял 38%.

"Газификация идет по плану. На сегодняшний день ее уровень превысил 50%. Всего до конца 2025 года планируется построить около 1,2 тысячи км газопроводов, газифицировать свыше 35 тысяч домов и более 150 предприятий и котельных. Мы стремимся к тому, чтобы газ пришел в каждый дом, где это возможно", - сказал губернатор

В планах на 2022 год догазификация 5669 домовладений.

"С запуском газораспределительной станции "Корсаков" (состоялся в сентябре - ИФ) мы начнем снабжать природным газом еще один район Сахалина (Корсаковский район на юго-востоке острова - ИФ) - топливо пойдет на котельную ТЭЦ. Это позволит вывести из эксплуатации три угольные котельные и улучшить экологическую ситуацию в районе", - добавил губернатор.

Правительство Сахалинской области и "Газпром" проводят программу газификации на 2021-2025 годы, общий объем инвестиций превысит 34,9 млрд рублей. Она предусматривает завершение газификации всех районов острова. Для удаленных районов предусмотрена автономная газификация сжиженным природным газом.

Газификация Сахалина осуществляется за счет газа из магистрального газопровода проекта "Сахалин-2". Этот газопровод идет с севера на юг острова - в Корсаковский район, где находится завод СПГ, оттуда сжиженный природный газ отгружается на экспорт.

Сахалин Газпром Виталий Лимаренко Сахалин-2 Корсаковский район
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