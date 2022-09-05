"Почта России" и Skolkovo Ventures создали компанию для развития беспилотной доставки

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - АО "Почта России" и ООО "Сколково - венчурные инвестиции" (Skolkovo Ventures) создали компанию для развития технологий беспилотной доставки - ООО "Консорциум БАС", следует из данных ЕГРЮЛ.

Новая компания зарегистрирована 2 сентября 2022 года, уставный капитал - 10 млн рублей. "Почта России" получила 40% в новой компании, Skolkovo Ventures - 60%.

В пресс-службе "Почты России" пояснили, что стратегия компании на 2020-2030 годы предполагает переход к холдинговой модели управления: компания выделяет различные функции в дочерние компании (например, ИТ-разработка сосредоточена в "Почтатехе").

"Консорциум БАС" - аналогичный шаг для развития технологий доставки беспилотными транспортными средствами. Он учитывает наш опыт взаимодействия со Сколково в реализации гиперлокальной доставки беспилотными роботами", - сказали в пресс-службе почтового оператора.

По словам представителя "Почты", всего будет более 10 компаний, которые возьмут на себя различные функции и продукты. "Такой подход позволяет давать больше ответственности менеджменту, самостоятельно привлекать финансирование, быстро генерировать и тестировать гипотезы и выводить их на рынок", - сказали в пресс-службе.

Правительство РФ 24 марта 2022 года своим постановлением утвердило программу экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. Беспилотники в этих регионах, в первую очередь, будут задействованы для доставки почты и грузов. Инициатором проекта выступила "Почта России" и ряд других компаний, сообщало в марте Минэкономразвития. Срок действия эксперимента составит три года.