Оператор беспилотников ГТЛК подал заявку на полеты в регионах

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Оператор беспилотников ООО "БАС" ("дочка" "Государственной транспортной лизинговой компании") подало заявку в Минтранс на присоединение к зонам экспериментального правового режима в Ханты-Мансийском, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах и Камчатском крае.

"Это позволит компании начать оказание услуг по беспилотной перевозке грузов, в том числе, для "Почты России". Напомним, в ноябре 2022 года на форуме "Транспорт России" ГТЛК и "Почта России" договорились вместе развивать беспилотную логистику", - объяснили в ГТЛК.

Правительство утвердило специальный правовой режим для дронов в этих четырех регионах, а также в Томской области в марте. Он позволяет выполнять полеты без излишней нормативной нагрузки. Беспилотники, в первую очередь, будут задействованы для доставки почты и грузов. Срок действия эксперимента составит три года.

ГТЛК учредила БАС в августе для оказания услуг аэрофотосъемки, мониторинга объектов и перевозки грузов. Со ссылкой на презентацию ГТЛК сообщалось, что в этом году БАС начнет работать в пилотном режиме, в ее парке будет шесть дронов. В 2024 году компания планирует выйти на коммерческий этап, к этому времени у нее будет 50 воздушных судов. В 2025 году парк будет увеличен до 100, в 2026 - до 200 и в 2027 - до 400 единиц.

Глава ГТЛК Евгений Дитрих сообщал, что компания заключила ряд предварительных соглашений с отечественными производителями грузовых беспилотников. В частности, обсуждается закупка с 2023 года грузовых эвакуационных дронов производства компании "Транспорт будущего" (подконтрольно ООО "ЭФКО Продукты питания" - головной компании агропромышленной группы "ЭФКО"). Их вес превышает 500 кг, грузоподъемность - до 200 кг.