Минприроды предложило снизить НДПИ для стратегического сырья и трудных углеводородов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минприроды предлагает рассмотреть возможность введения понижающего коэффициента к ставке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на начальных этапах запуска проекта для стратегических видов сырья и трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) углеводородов. Эта мера повысит инвестиционную привлекательность указанных проектов, сообщил глава Минприроды Александр Козлов в ходе сессии о проблемах добычи и переработки полезных ископаемых в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2022).

Он отметил, что Россия имеет достаточный запас полезных ископаемых, но важно понимать, сколько и какого сырья нужно для экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В этом направлении Минприроды совместно с Минпромторгом впервые за 26 лет обновили перечень основных видов стратегического сырья: в новом списке 61 позиция, 55 из них добывают в России, на Дальнем Востоке - 27 видов.

"Для повышения инвестиционной привлекательности проектов мы предлагаем рассмотреть возможность, точнее отрасль ставит перед нами этот вопрос, введения понижающего коэффициента к ставке НДПИ на начальных этапах запуска проекта. Это примерно первые 10 лет. Мы верим, что ставка НДПИ, о которой я сказал, позволит снизить как стартовый платеж, так и последующую налоговую нагрузку в ходе разработки месторождений", - сказал Козлов.

"Аналогичную меру прорабатываем и в отношении ТРИЗ по углеводородному сырью. Мы создали рабочую группу после моей поездки в Сургут, которая занялась разработкой классификации трудно извлекаемых запасов и их финансово-экономическими моделями. Налоговое стимулирование позволит сохранить предприятия, которые работают на выработанных месторождениях. Ведь за счет этих месторождений содержатся целые города, например, такие, как Сургут, Норильск, Ноябрьск, Уренгой, Кировск", - добавил он.

Министр также напомнил, что за год с минувшего Восточного экономического форума, на котором президент РФ Владимир Путин поддержал ряд инициатив Минприроды, в стране появилась единая цифровая платформа получения геологической информации: "В цифру перешла и процедура лицензирования недр. Не только торги, но и получение лицензии по заявительному принципу. Больше не надо приходить в Роснедра с килограммами документов. Достаточно зарегистрироваться на специальном сайте и обратиться через личный кабинет. За девять месяцев так подали уже почти 2 тысячи заявок. А если взять все процедуры лицензирования, то недропользователи направили около 5 тысяч электронных обращений".

"И еще над двумя задачами работаем с прошлого года. Единый законопроект по ним внесён в правительство. Это введение "оборота" лицензий, и допуск частных компаний в региональный этап разведки. Бизнес готов вкладывать в это деньги. Несмотря на то, что с этого года федеральное финансирование увеличилось на геологоразведку на несколько миллиардов рублей, этого недостаточно. Мы считаем, что то финансирование, которое государство вкладывает в региональный этап порядка 4,5 млрд рублей, компании готовы вложить еще 5 млрд, то увеличение работ произойдёт в два раза. Число перспективных объектов может подскочить до ста ежегодно", - сказал Козлов.

Как сообщалось, в обновленный перечень основных видов стратегического минерального сырья вошли: нефть, природный газ, гелий, уран, марганец, хром, титан, бокситы, медь, свинец, сурьма, олово, цинк, никель, молибден, вольфрам, кобальт, редкие (литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий и др.) и редкоземельные металлы (иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций), золото, серебро, платиноиды (рутений, родий, палладий, осмий, иридий, платина), алмазы, графит, фосфаты, соли калийные, шпат плавиковый, особо чистое кварцевое сырье и подземные воды.