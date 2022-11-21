"Янолово" допустило консервацию добычи в 2023 году

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - АО "Янолово" добыло в 2022 году 608 тонн олова, на 2023 год прогнозы неблагоприятные, вплоть до консервации производства, сообщает пресс-служба Республиканской инвестиционной компании - единственного акционера "Янолова".

Компания перевыполнила план добычи на 2022 год на 17%, увеличила добычу относительно 2021 года в 1,5 раза. Однако конъюнктура рынка в 2022 году резко ухудшилась, поэтому продать удалось только 150 тонн олова - 25% от добытого объема.

"Предприятие не может работать в убыток. На 2023 год несколько вариантов просчитываем. Полная консервация - это первый вариант. Второй - сократиться до 220 тонн. И третий вариант - остаться на том же уровне (который был запланирован на 2022 год - ИФ), примерно 520 тонн", - объяснил через пресс-службу директор компании Иван Захаров.

По его словам, продажи в 2022 году идут по цене ниже себестоимости, поэтому большую часть пока решено не реализовывать.

"Цена на бирже труднопредсказуема, например, в ноябре за несколько дней она подскочила от $17,5 тыс. до $22,3 тыс. за тонну. Но в любом случае это крайне мало по сравнению с прошлым годом, когда олово стоило до $50,5 тыс. за тонну. Рассчитывать на такие высокие цены и спрос сейчас, в условиях, когда многие экономики входят то ли в рецессию, то ли в стагнацию, не приходится", - отмечает пресс-служба.

Кроме того, в 2023 году прекращается действие нулевой ставки НДПИ при добыче олова - она вырастет до 28%. Но, напоминает компания, Минфин разрабатывает поправки к Налоговому кодексу, по которым государство будет возвращать уплаченный НДПИ в размере, равном инвестициям предприятия в развитие производства. Это позволит компании развиваться.

Сейчас "Янолово" сбывает весь концентрат Новосибирскому оловянному комбинату.

В мае сообщалось, что "Янолово" в ближайшие три года планирует увеличить инвестиции в добычу олова почти в два раза - до 628 млн рублей. Тогда компания планировала направить привлеченные средства на приобретение нового обогатительного оборудования, что позволит удовлетворить высокий спрос. Руководство компании поясняло, что предприятие находится на стадии интенсивного развития, вызванного благоприятной конъюнктурой рынка.

В 2021 году "Янолово" отгрузило Новосибирскому оловянному комбинату более 300 тонн концентрата. Предприятие рассматривало возможность реализовать в 2022 году олово потребителям в Китае и Малайзии, без участия западных посредников.

"Янолово" приобрело лицензию на участок руч. Тирехтях в 2015 году. В течение 5 лет компания проводила геологоразведочные работы, а также разработала технический проект освоения месторождения. Запасы составляют почти 66 тысячи тонн россыпного олова по категории С1 с попутным содержанием индия и вольфрама. В 2021 году компания приступила к освоению месторождения. Проект предполагает выход на проектную мощность 3 тысячи тонн олова в год к 2028 году.

АО "Янолово" образовано в 2010 году на базе обанкротившегося ООО "Сахаолово". По данным компании, ее единственным владельцем является Якутия через "Республиканскую инвестиционную компанию" (РИК).