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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

СПБ биржа сообщила о приостановке торгов из-за технического сбоя

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" сообщила о приостановке в 07:00 организованных торгов ценными бумагами из-за технического сбоя.

Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами сообщат дополнительно.

Расписание режима основных торгов биржи на вторник предусматривало в 8:00 начало проведения сделок с бумагами 12 компаний, листингованных на Гонконгской бирже, с 10:00 – ценными бумагами 499 международных компаний, ценными бумагами 24 российских компаний, а также бумагами TCS Group Holding, Fix Price Group и ПАО "СПБ Биржа".

Торги остальными ценными бумагами международных компаний, общее количество которых превышает 1650, начинаются на бирже с 15:30 по Москве.

СПБ биржа
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