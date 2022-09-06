СПБ биржа возобновила организованные торги ценными бумагами после приостановки

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" возобновила организованные торги ценными бумагами в 08:50 после приостановки с 07:00 из-за технического сбоя. Об этом сообщается в информации на сайте торговой площадки.

Расписание режима основных торгов биржи на вторник предусматривало в 8:00 начало проведения сделок с бумагами 12 компаний, листингованных на Гонконгской бирже, с 10:00 – ценными бумагами 499 международных компаний, ценными бумагами 24 российских компаний, а также бумагами TCS Group Holding, Fix Price Group и ПАО "СПБ Биржа".

Торги остальными ценными бумагами международных компаний, общее количество которых превышает 1650, начинаются на бирже с 15:30.