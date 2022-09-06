"Росатом" рассмотрит возможность строительства в Мьянме АЭС малой мощности

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" рассмотрит возможность строительства в Мьянме АЭС малой мощности, следует из сообщения российской компании по итогам подписания с этой страной в рамках ВЭФ-2022 дорожной карты о сотрудничестве на 2022-2023 гг.

Документ предусматривает расширение двусторонней нормативно-правовой базы, возможную реализацию проекта атомной электростанции с реакторами малой мощности на территории Мьянмы, а также подготовку кадров и формирование позитивного общественного мнения в отношении атомной энергетики в Мьянме.

АЭС малой мощности – одно из перспективных направлений в контуре "Росатома". Первым мобильным проектом такого рода стала плавучая атомная станция "Академик Ломоносов". Также "Росатом" работает над проектом АЭС малой мощности в Якутии.