ГТЛК подала заявку на госфинансирование закупки вертолетов почти на 100 млрд рублей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, управляется Минтрансом РФ) подала заявку на софинансирование государством закупки вертолетов почти на 100 млрд руб., сообщил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров.

"У нас два больших заказа на вертолетную технику от ГТЛК, они готовят соответствующий паспорт. Это в рамках дальневосточной авиакомпании (...) У нас пришел паспорт сейчас на пять Ми-171А2 до 2025 года и шесть в 2026-м", - сказал Бочаров на сессии по авиастроению в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2022) во вторник.

"И вторая заявка от ГТЛК идет по "Вертолетам России" в принципе отдельно - здесь вообще серьезный заказ на Ми-8, потому что они идеально идут по рынку. У нас здесь 86 штук до 2025 года стоят в графиках. Все вместе это почти 100 млрд рублей на закупку", - заявил чиновник.

Он напомнил, что президент Владимир Путин ранее одобрил программу госзаказа гражданской авиатехники, в том числе вертолетов, которая будет софинансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ). "Антикризисное решение президентом принято о том, что до 100% финансирования на 20 лет под 1,5% лизинговые компании могут соответствующую авиатехнику заказывать", - напомнил Бочаров.

ГТЛК разработала инвестпроект с использованием средств ФНБ на закупку в 2023-2025 годах более 100 вертолетов типа Ми-8, 20 из которых планируется передать в лизинг единой дальневосточной авиакомпании, пояснил журналистам гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих в кулуарах ВЭФ.

"После одобрения инвестиционного проекта со стороны Минэка, Минмпромторга и Минфина можно будет приступать к его реализации, благодаря чему российские авиакомпании смогут получить в пользование современные отечественные вертолеты на льготных условиях", - сказал он.

Всего в рамках программы госзаказа авиатехники до 2030 года на рынок планируется поставить более 450 самолетов и 460 вертолетов, сообщали ранее в "Ростехе" (объединяет российские предприятия авиапрома). Приобретать технику – для последующей передачи авиаперевозчикам по льготным ставкам – будут лизинговые компании, основной пакет заказов придется на ГТЛК, говорил вице-премьер-глава Минпромторга Денис Мантуров. В прошлом году он сообщал, что в 2022-2024 годах из ФНБ на программу будет выделано 279 млрд руб. под 1,5% годовых.