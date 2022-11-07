ГТЛК решила забрать у "Якутии" простаивающие Superjet 100

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Государственная транспортная лизинговая компания планирует расторгнуть договоры аренды с авиакомпанией "Якутия" на два Superjet 100, простаивающих из-за неисправности; авиакомпания же рассчитывает восстановить самолеты и оставить их в своем парке, урегулировав вопрос с ГТЛК мирным путем.

"Между сторонами был заключен ряд соглашений о реструктуризации, однако авиакомпания их условия не исполнила. На сегодняшний день задолженность "Якутии" перед ГТЛК достигла 1,6 млрд рублей, текущие платежи авиакомпания осуществляет частично. Из четырех переданных в аренду самолетов SSJ-100 два находятся в неисправном состоянии и разукомплектованы, два эксплуатируются", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГТЛК.

Лизинговая компания планирует провести технический аудит неисправных воздушных судов для определения возможности их приведения в состояние летной годности и оценки стоимости этих работ.

"Компания (ГТЛК - ИФ) неоднократно предпринимала попытки по решению вопроса с задолженностью авиакомпании "Якутия" с учетом социальной значимости перевозчика. Договоры аренды воздушных судов, находящихся не в состоянии летной годности, планируются к расторжению", - заявили в ГТЛК.

В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" сообщили, что сейчас стороны вырабатывают позиции по урегулированию задолженности, реструктуризация по-прежнему обсуждается и согласуется.

"Процесс урегулирования затянулся из-за возникших вследствие санкционного воздействия проблем по восстановлению летной годности двух неисправных воздушных судов ГТЛК. Позиция авиакомпании однозначна: все самолеты, которые могут быть допущены к эксплуатации, должны остаться в парке авиакомпании "Якутия" для выполнения программы авиаперевозок в составе единой дальневосточной авиакомпании "Аврора", - заявил представитель перевозчика.

Авиакомпания "Аврора" ранее запустила корпоративные процедуры по вхождению в ее состав региональных дальневосточных авиакомпаний. В том числе в конце октября акционерное соглашение было подписано между "Авророй" и "Якутией". "Якутия" уже приняла вместе с ПАО "Иркут" и АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" технические решения по восстановлению одного из двух неисправных самолетов.

В "Якутии" также напомнили, что самолеты начали простаивать из-за технических дефектов, обнаруженных в 2018 году. Авиакомпания проводила дорогостоящий внеплановый ремонт двигателей. Также влияние на работу компании оказал отраслевой кризис, возникший вследствие COVID-19.

"Коммерсант" сообщил, что ГТЛК не только планирует расторгнуть договоры аренды на неисправные самолеты, но и передать их затем другим арендаторам. В том числе такое предложение получали "ИрАэро" и "Азимут".

"ГТЛК сообщила о "возможности передачи новому арендатору" трех самолетов возрастом 7 и 8 лет в компоновке на 103 кресла. Два исправных самолета лизингодатель готов был поставить осенью, а техобслуживание третьего обещал закончить до конца года", - пишет издание.

В начале сентября глава Якутии Айсен Николаев говорил, что финансовое состояние авиакомпании "Якутия" стабилизировалось, риск близкого банкротства миновал.

"К сожалению, сейчас не то время, когда она (внутренняя ситуация в авиакомпании - ИФ) может улучшиться. Тут другой момент. Если раньше мы думали о том, чтобы реструктуризировать авиакомпанию "Якутия", то сейчас мы понимаем, что в дальнейшем идем в стратегическом партнерстве с компанией "Аврора", - объяснял тогда Николаев.

Выручка "Якутии" за 2020 год составила 7,4 млрд рублей, за 2021 год - 10,9 млрд рублей, чистый убыток - 2,8 млрд рублей и 610 млн рублей соответственно. При этом в доковидный 2019 год авиакомпания получила 11,7 млрд рублей выручки и 140 млн рублей чистой прибыли.

Компанию "Якутия" контролирует Минимущества республики, она базируется в аэропорту Якутска и московском "Внуково". По данным Росавиации, в парке компании 12 самолетов: четыре Superjet 100, такое же количества Boeing-737 и Bombardier DHC-8.