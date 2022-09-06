Рубль растет к доллару и снижается к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США дешевеет, евро, напротив, растет на "Московской бирже" во вторник утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 60,68-60,95 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 60,845 руб. (-2,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 60,445 руб. (+32 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 13,03 коп. к уровню закрытия 5 сентября, до 60,66 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,83 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 30,42 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль разнонаправленно меняется к доллару и евро на старте торгов вторника вслед за динамикой валют на глобальном рынке. Евро корректируется вверх в паре с долларом после обвала до минимальных отметок с декабря 2002 года, наблюдавшегося в ходе торгов понедельника на фоне усиления энергетического кризиса в Европе из-за остановки поставок российского газа по газопроводу "Северный поток".

Проблемы с "Северным потоком"

Вечером в пятницу "Газпром" сообщил, что техническое обслуживание единственной рабочей турбины "Северного потока" выявило "грубейшие нарушения", газопровод не будет работать без их устранения.

Незадолго до этого страны G7 одобрили план введения ценового потолка для экспортируемой Россией нефти. Для реализации этого плана страны "группы семи" намерены, в частности, запретить страхование танкеров с российской нефтью, если она продается по цене выше определенного лимита.

В Кремле с сожалением заявили о проблемах, связанных с "Северным потоком", но отметили, что вся ответственность целиком лежит на Европе.

"Мы не можем говорить, как будут выполняться ремонтные работы, потому что этому препятствуют санкции. "Газпром" неоднократно подтверждал свою надежность как гаранта энергобезопасности Европейского континента и даже в более широком контексте, но введенные санкции, а именно ЕС, Великобритания, США и Канада, они фактически нарушили, сделали неработоспособной систему по техническому обслуживанию узлов и агрегатов турбин, которые обеспечивают прокачку", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам "на полях" Восточного экономического форума во вторник.

Кроме того, он отметил, что существуют и юридические проблемы, связанные с действиями санкций, требуются дополнительные гарантии, которые не предоставляются.

В мире

На этой неделе пройдет заседание Европейского центрального банка, который, как ожидается, поднимет ключевые процентные ставки сразу на 75 базисных пунктов, чего еще не было в его истории.

Нефть Brent дешевеет во вторник после подъема накануне на решении ОПЕК+ о незначительном сокращении добычи нефти.

В США основные торги в понедельник не проводились из-за выходного дня (День труда).

Давление на рынок во вторник оказывают новости о расширении карантинных ограничений в Китае, усиливающие опасения рынка в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в КНР. Помимо Чэнду, столицы провинции Сычуань, локдаун был введен в городе Гуйян с населением в 6 млн человек, находящемся в провинции Гуйчжоу.

Нефть

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени во вторник составляет $95,59 за баррель, что на 0,16% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,16 за баррель, что на 2,64% выше итогового значения предыдущей сессии.

Как сообщалось, министры стран ОПЕК+ в понедельник приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки по отношению к сентябрю.