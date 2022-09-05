"Газпром" заявил о системном дефекте турбин Siemens, который грозит пожарами и взрывами
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" раскрыл новые подробности характера выявленных дефектов на единственной работавшей турбине "Северного потока": они грозят пожарами и взрывами, угрожают безопасности всего производственного объекта компрессорной станции "Портовая".
"Газпром" сообщает, что 2 сентября 2022 года Ростехнадзор выдал компании предостережение после обнаружения утечки масла на газоперекачивающем агрегате (ГПА) №24.
Компания напоминает, что подобная утечка ранее фиксировалась, в частности, на газоперекачивающем агрегате №14, прогрессировала и имела более обширный характер. Наличие такого дефекта на нескольких агрегатах свидетельствует о его системности. По решению Ростехнадзора ГПА №14 был отстранен от эксплуатации.
В комментарии компании подчеркивается, что дальнейшая эксплуатация ГПА №24 без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва.
При проведении регламентных работ в июле 2022 года указанная утечка масла не была выявлена, что подтверждает соответствующий акт, подписанный представителями Siemens, проводившими сервисные работы.
Газпром отмечает, что эксплуатация данного газоперекачивающего агрегата (ГПА №24) с выявленными неисправностями прямо противоречит требованиям российского законодательства.
На компрессорной станции (КС) "Портовая", откуда газ направляется в "Северный поток", установлены двигатели Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. С декабря 2021 года двигатель Siemens (N073) проходил регулярный капитальный ремонт на заводе в Монреале и должен был вернуться на КС в мае. Двигатель задержался в Канаде из-за веденных против "Газпрома" санкций.
По просьбе Германии Канада выдала разрешения на вывоз турбин со своей территории, но они не соответствуют контракту "Газпрома" с Siemens. Разрешение выдано компании Siemens Energy Canada Limited, с которой у концерна нет контрактных отношений. Двигатель был направлен из Канады не в Россию, а в Германию. Если он после ФРГ будет доставлен в РФ - это может трактоваться как нарушение канадских санкций. Оказавшись в Европе, двигатель подпал под санкции ЕС - регламент ЕС 833/2014 запрещает поставку в РФ газотурбинных двигателей.
Единственный рабочий двигатель СП1 был остановлен 31 августа для регулярного технического обслуживания. В ходе инспекции обнаружилась утечка масла, и Ростехнадзор запретил дальнейшую эксплуатацию газопровода до устранения "выявленных грубейших нарушений".