"Газпром" заявил о системном дефекте турбин Siemens, который грозит пожарами и взрывами

Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" раскрыл новые подробности характера выявленных дефектов на единственной работавшей турбине "Северного потока": они грозят пожарами и взрывами, угрожают безопасности всего производственного объекта компрессорной станции "Портовая".

"Газпром" сообщает, что 2 сентября 2022 года Ростехнадзор выдал компании предостережение после обнаружения утечки масла на газоперекачивающем агрегате (ГПА) №24.

Компания напоминает, что подобная утечка ранее фиксировалась, в частности, на газоперекачивающем агрегате №14, прогрессировала и имела более обширный характер. Наличие такого дефекта на нескольких агрегатах свидетельствует о его системности. По решению Ростехнадзора ГПА №14 был отстранен от эксплуатации.

В комментарии компании подчеркивается, что дальнейшая эксплуатация ГПА №24 без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва.

При проведении регламентных работ в июле 2022 года указанная утечка масла не была выявлена, что подтверждает соответствующий акт, подписанный представителями Siemens, проводившими сервисные работы.

Газпром отмечает, что эксплуатация данного газоперекачивающего агрегата (ГПА №24) с выявленными неисправностями прямо противоречит требованиям российского законодательства.