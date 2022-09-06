СД "Полюса" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Полюса" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год, говорится в сообщении компании.

Годовое собрание акционеров рассмотрит вопрос о дивидендах 30 сентября. В собрании примут участие акционеры по данным реестра на 7 сентября текущего года.

Совет директоров "Полюса" предварительно изучал вопрос о финальных дивидендах, сообщала компания в начале марта. Они могли составить, в соответствии с дивидендной политикой, привязанной к EBITDA, сумму в рублях, эквивалентную $548 млн, или $4,03 на акцию, уточнял тогда "Полюс".

За первое полугодие прошлого года "Полюс" выплатил 267,48 рубля (или $3,61) на акцию. Общая сумма выплат составляла $491 млн, что представляло собой 30% полугодовой EBITDA и соответствовало дивполитике "Полюса".

Совет директоров на заседании 6 сентября также рекомендовал включить в список кандидатур в совет 9 человек: гендиректора "Полюса" Алексея Востокова, представителей топ-менеджмента Виктора Дроздова, Феликса Ицкова, Анну Лобанову, Станислава Писаренко, Владимира Полина, Антона Румянцева и Михаила Стискина, а также Ахмета Паланкоева (группа "Акрополь").

"Полюс" – крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%).