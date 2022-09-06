Акции "Полюса" упали на 3,6% после рекомендации СД не платить финальные дивиденды за 2021г

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Акции "Полюса" упали в ходе торгов на "Московской бирже" во вторник на 3,6% (до 8014 рублей за штуку) на новостях о рекомендации совета директоров компании не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год.

Совет директоров "Полюса" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год, говорится в сообщении компании. Годовое собрание акционеров рассмотрит вопрос о дивидендах 30 сентября. В собрании примут участие акционеры по данным реестра на 7 сентября текущего года.

Совет директоров "Полюса" предварительно изучал вопрос о финальных дивидендах, сообщала компания в начале марта. Они могли составить, в соответствии с дивидендной политикой, привязанной к EBITDA, сумму в рублях, эквивалентную $548 млн, или $4,03 на акцию, уточнял тогда "Полюс".

За первое полугодие прошлого года "Полюс" выплатил 267,48 рубля (или $3,61) на акцию. Общая сумма выплат составляла $491 млн, что представляло собой 30% полугодовой EBITDA и соответствовало дивполитике "Полюса".