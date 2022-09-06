ЦБ РФ ограничит продажу неквалифицированным инвесторам бумаг "недружественных" стран

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Банк России с 1 октября начинает вводить ограничения на сделки неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из "недружественных" стран.

Согласно предписанию, направленному регулятором брокерам, они с 1 октября не будут исполнять поручения этих инвесторов, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%, с 1 ноября порог снизится до 10% портфеля клиента, с 1 декабря - до 5%, с 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.

Это решение направлено на минимизацию инфраструктурных рисков для неквалифицированных инвесторов, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. От такой блокировки уже пострадали более 5 млн инвесторов. Защитить права владельцев этих бумаг постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции, поясняет ЦБ РФ.

Предписание касается также поручений на покупку и продажу поставочных производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги эмитентов из недружественных стран, а также поручений на проведение операций по увеличению коротких позиций по таким ценным бумагам.

Ограничения не распространяются на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран.

Решение по операциям с бумагами эмитентов из дружественных стран Банк России примет позже, с учетом результатов работы участников рынка по выстраиванию системы хранения без участия депозитариев недружественных стран.