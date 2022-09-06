В ЦБ РФ отметили, что инвесторы осознали риски "недружественных" бумаг

Они сокращают вложения в такие бумаги и без импульса от регулятора, заявили в Банке России

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Инвесторы в последнее время стали переоценивать риски вложений в ценные бумаги эмитентов из "недружественных" юрисдикций, это происходит не только из-за регуляторных инициатив ЦБ, но и естественным путем, считает Банк России.

"Даже несмотря на принятые наши решения, последние месяцы показывают, что и инвесторы осознали риски, которые несут в себе ценные бумаги эмитентов из "недружественных" стран, и мы видим постоянное снижение доли в общем портфеле клиентов этих бумаг", - сказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова, отвечая на вопросы в ходе онлайн-встречи с участниками рынка.

По ее мнению, и брокеры, и специализирующаяся на торговле иностранными ценными бумагами СПБ биржа, фиксируя эти тенденции, должны были сами корректировать свои бизнес-модели.

"То есть само по себе даже вот это действие инвесторов должно было изначально подтолкнуть и брокеров, и биржу к решению вопроса о том, как изменить свой бизнес", - сказала Шишлянникова, комментируя вопрос о том, не несет ли анонсированное во вторник решение ЦБ ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к "недружественным" бумагам рисков для бизнеса СПБ биржи и брокеров.

Глава департамента ЦБ обратила внимание, что ужесточение регулирования будет вступать в силу поэтапно (с октября, ноября и января), признав, правда, что сроки эти сжатые. "Но у нас сейчас все очень быстро происходит", - сказала Шишлянникова.

Банк России во вторник направил брокерам предписание, согласно которому с 1 октября начинают вводиться ограничения на сделки неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из "недружественных" стран. Согласно этому документу, брокеры с 1 октября не будут исполнять поручения этих инвесторов, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. С 1 ноября, по предписанию, порог снизится до 10% портфеля клиента, с 1 декабря - до 5%, а с 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из "недружественных" стран.

Ограничения не распространяются на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из "дружественных" стран. Решение по операциям с бумагами эмитентов из "дружественных" стран Банк России примет позже, с учетом результатов работы участников рынка по выстраиванию системы хранения без участия депозитариев "недружественных" стран.

О планах ЦБ РФ ограничивать доступ неквалифицированных инвесторов к торговле иностранными финансовыми инструментами стало известно в конце июля, когда был опубликован доклад "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях".