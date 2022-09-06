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Минфин РФ выступил против снижения налогов для туристического и гостиничного бизнесов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Упрощение системы налогообложения для турбизнеса, в частности обнуление НДС для туроператоров по внутреннему туризму и введение нулевого НДС для услуг гостиниц, нецелесообразно, заявил замминистра финансов РФ Алексей Лавров на заседании президиума Госсовета по развитию туризма в России, который проходит во Владивостоке.

"Мы хотели бы обозначить позицию по налоговым предложениям. В 2021 году у нас уже были существенно повышены критерии отнесения бизнеса к упрощенной системе налогообложения: по выручке со 150 млн до 200 млн, по занятым в отрасли критерием является 130 человек. И предлагаемые дальнейшие повышения в настоящее время являются нецелесообразными. То же самое касается обнуления ставки НДС для туроператоров, а что касается гостиничного бизнеса и применения, то там разъяснения по налоговой ставке были сделаны ФНС", - сказал он, комментируя соответствующие предложения представителей бизнеса.

По словам Лаврова, если предоставлять налоговые льготы для отдельной отрасли, то это приведет к дифференциации в налоговых режимах, крайнему усложнению налогового администрирования и повлечет за собой большие выпадающие доходы из бюджета.

В свою очередь, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов заметил, что разъяснения для гостиничного бизнеса в части НДС следует предоставить турбизнесу в конкретной формулировке, которую нельзя будет трактовать двояко.

"И, конечно же, когда у нас в стране развиваются, например, курортные крупные проекты, которые, в том числе будут работать по системе "все включено", то там в периметр объектов выручки входят, по сути, все услуги, которые создаются в этом отеле. И, в общем-то, государство заинтересовано в том, чтобы развивались новые современные крупные отели. Мне казалось, что было бы логично, если бы ставка нулевая НДС распространялась на все услуги в гостинице", - пояснил он.

Как отметил Прасов, из-за того, что услуги гостиниц не попадают под нулевую ставку НДС, отельерам приходится вести раздельный учет, а это влечет за собой создание дополнительных рабочих мест в части учета, а для контрагентов - отдельные строки в документации.

Что касается обнуления НДС для туроператоров, которое отложено на неопределенный срок, то, по мнению Прасова, такая льгота очень пригодилась бы компаниям, которые формируют турпакеты на Дальний Восток.

"И в данном случае, если у них все составляющие турпродукта будут без НДС, а после сбора продукта воедино сверху добавляется 20%, то получится, что поездка на Дальний Восток станет просто на 20% дороже. Я не думаю, что выпадающие доходы из бюджета будут существенными", - сказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России.

Прасов также попросил уравнять единый социальный налог (ЕСН) для малого и среднего бизнеса. Сейчас он составляет 15% для малого и 30% для среднего предпринимательства.

Минфин РФ Алексей Лавров
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