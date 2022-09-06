Путин попросил Минфин не повышать льготные ставки по кредитам для инвесторов в туротрасль

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Предложение Минфина повысить нижнюю планку ставок по субсидированным кредитам для турбизнеса и гостиничной индустрии до 5% нерационально, оно не должно затронуть тех, кто уже взял кредиты по действующей процентной ставке, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, я не могу с вами не согласиться: нельзя менять правила в ходе игры. Поэтому в сторону повышения ставок по кредитам для тех, кто уже получил их, я прошу Минфин этого не делать. Закон обратной силы не имеет, решение принято. Нельзя пересчитывать проекты. Все остальное надо не спеша проработать с Минфином", - сказал Путин во время заседания президиума Госсовета по развитию туризма в России, который проходит во Владивостоке.

С просьбой не отказываться от действующего диапазона ставок по льготным кредитам для инвесторов в гостиничную отрасль в рамках постановления правительства №141 к главе государства обратился вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. Он напомнил, что в феврале 2021 года для поддержки инвесторов в туротрасль правительство приняло постановление о выделении льготных кредитов на создание туристской инфраструктуры по ставке от 3 до 5% годовых.

"Сейчас прозвучало предложением Минфина сделать единую ставку 5% по субсидированным кредитам. Просьба это не менять, потому что целый ряд предпринимателей получили кредиты по этой программе и, соответственно, менять условия категорически сложно, это приведет к печальным последствиям. И если уже делать для инвесторов единую ставку, то мы за 3%, а не за 5%. Пусть хотя бы останется коридор 3-5%", - заключил он.

Во вторник на сессии Восточного экономического форума, посвященной развитию туризма на Дальнем Востоке, эту же тему поднял генеральный директор компании "Васта Дискавери" Сергей Бачин. По его словам, если условия льготного кредитования будут ухудшены, инвесторы не смогут достроить крупные гостиничные объекты, так как кредиты для них были получены по ставкам ниже 5%. Бачина поддержала глава Ростуризма Зарина Догузова, заявившая, что "государство должно выполнять свои обещания перед бизнесом".