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Цена нефти Brent опустилась до $91,38 за баррель

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть марки Brent продолжают снижаться в среду после резкого падения накануне, вызванного опасениями по поводу мирового спроса на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 в среду составляет $91,38 за баррель, что на $1,45 (1,56) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $2,91 (3%), до $92,83 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $85,28 за баррель, что на $1,6 (1,84%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1 цент, до $86,88 за баррель.

Аналитики отмечают, что импульс к росту, вызванный решением ОПЕК+ сократить квоту на добычу на октябрь на 100 тыс. баррелей в сутки относительно сентября, сходит на нет.

"Незначительное сокращение добычи так же мало повлияет на общий рынок, как и аналогичное повышение месяцем ранее, особенно с учетом того, что картель все равно добывает значительно меньше целевого уровня", - отметил аналитик сырьевого рынка в Commerzbank Карстен Фритш.

Негативными факторами для рынка стали тревожные новости о новых локдаунах в Китае и опасения, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира приведет к снижению глобального спроса на топливо, пишет MarketWatch.

нефть Brent
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