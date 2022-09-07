Сбербанк вышел на прибыль и фактически полностью сформировал резервы

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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк вышел на прибыль, во втором полугодии прогнозирует положительный финансовый результат. Об этом сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"В принципе все идет по плану. Мы действительно во вторую половину года прогнозируем позитивные финансовые результаты, мы вышли на трек прибыльный, фактически полностью сформировали резервы, которые были необходимы. Хороший знак заключается в том, что мы перестали использовать те послабления, которые сделал Центральный банк", - заявил Греф на онлайн пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума.

"В общем вторую половину года мы видим значительно более позитивной, банк адаптировался к новой реальности, активно меняем нашу бизнес-модель", - добавил глава Сбербанка.

Он не стал давать прогноз по финансовому результату банка на 2022 год, отметив, что ожидания на этот год уже дважды менялись. Сейчас, по его словам, начинается очередная стратегическая сессия, на которой будет утвержден новый прогноз – "значительно более позитивный". "Я не готов пока еще говорить о финансовом результате года, зависит от большого количества параметров, которые на сегодняшний день неизвестны. Но я уже сказал, что мы будем видеть значительно лучше, чем мы ожидали", - сказал Греф.

Сбербанк решил все свои проблемы, практически сформировал резервы и сможет обойтись без дополнительной капитализации. "Нам не потребуется капитализация, мы в этом смысле самодостаточны", - заявил глава Сбербанка.

Он подчеркнул, что сегодня банк входит в нормальный режим функционирования. По ряду показателей – расходам на резервы, чистому процентному доходу и выдаче корпоративных и некоторых розничных кредитов – банк вернулся на докризисный уровень.

"Объем создания резервов у нас в августе тоже вернулся на докризисный уровень, что говорит о том, что мы свои ключевые проблемы решили. Доля просроченной задолженности остается стабильной", - отметил Греф. По его словам, рентабельность капитала тоже постепенно восстанавливается.

"В принципе можно считать, что ситуация стабилизировалась", - заявил глава Сбербанка.