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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Сбербанк к концу года хочет нарастить портфель кредитов девелоперам до 3 трлн руб.

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк к концу 2022 года планирует нарастить портфель кредитов девелоперам жилья до 3 трлн рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.

"В связи с изменением ситуации в экономике сейчас мы смотрим на отрасль девелопмента жилья с умеренным оптимизмом и к концу года планируем достигнуть по портфелю жилья уровня 3 трлн рублей", - заявил Попов в кулуарах конференции Сбербанка по искусственному интеллекту AI Journey.

Доля Сбербанка в объемах финансирования строительства жилья составляет 55%. "Портфель девелоперов жилья в банке в 2022 году вырос почти на 60% и на 1 ноября достиг 2,8 трлн рублей. С начала года банк выдал 1,6 трлн рублей в рамках проектного финансирования, при этом идет естественная амортизация кредитного портфеля по мере ввода объектов в эксплуатацию", - отметил зампред правления.

Попов напомнил, что Сбербанк за 10 месяцев 2022 года нарастил корпоративный кредитный портфель без учета валютной переоценки на 11,9% - до 18 трлн рублей. Объем выдач кредитов корпоративным клиентам в октябре вернулся на уровень второго полугодия 2021 года, подчеркнул он.

"В текущей макроэкономической ситуации наш кредитный портфель следует за динамикой рынка, и мы считаем, что этот позитивный тренд сохранится", - сказал Попов.

Сбербанк Анатолий Попов
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