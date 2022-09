Honda создаст СП по закупке батарей для электромобилей с Dongfeng и Guangzhou Automobile

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Японский автоконцерн Honda Motor Co создает совместное предприятие с китайскими производителями автомашин Dongfeng Motor Group Co и Guangzhou Automobile Group Co для закупки батарей для электромобилей, пишет MarketWatch.

СП будет создано в конце сентября, Honda в нем будет принадлежать 50%, двум другим компаниям – по 25%.

Honda уже заключила контракт с компанией Contemporary Amperex Technology Co. на закупку батарей для своих китайских заводов через новое СП. Накануне автопроизводитель также сообщил о достижении договоренности с японской Hanwa Co. о поставках металлов для выпуска аккумуляторов, включая никель, кобальт и литий.

Акции Honda подорожали на 0,8% по итогам торгов в Токио в среду. С начала года капитализация компании выросла на 13%, до 6,24 трлн иен ($43,3 млрд).