Физлицам могут разрешить покупать слитки драгметаллов без НДС у аффинажных заводов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Физлицам в РФ могут разрешить покупать слитки драгметаллов без НДС не только у банков, но и напрямую у аффинажных предприятий (заводов, которые перерабатывают добытое недропользователями золото в стандартные и мерные слитки) и организации, изготавливающей банкноты и монеты Банка России, то есть Гознака.

Соответствующий законопроект (№191484-8) размещен в электронной базе данных парламента, автор - депутат Владислав Резник.

Ранее Минпромторг предлагал эту меру в рамках второго пакета плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Также Резник предложил передать на уровень регулирования правительства вопросы определения порядка покупки и продажи аффинажными заводами слитков с учетом ограничений их оборота и наделить правительство полномочиями по определению единых требований к слиткам с целью унификации и стандартизации розничного рынка инвестиционных драгметаллов (законопроект №191488-8).

"Проектируемое законопроектами увеличение количества участников розничного рынка инвестиционных драгоценных металлов и его стандартизация приведет к росту ликвидности слитков драгоценных металлов, сужению спредов цен покупки-продажи для физических лиц, повышению роли инвестиционных драгоценных металлов в дедоларизации национальной экономики", - поясняют авторы инициативы.

Правительство РФ в целом поддерживало законопроекты при условии учета ряда замечаний. В частности, единые требования к слиткам, по мнению правительства, целесообразно разрабатывать по согласованию с ЦБ.