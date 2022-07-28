Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Инвестиционный спрос на золото в РФ в I полугодии вырос в 4,5 раза до 12 т

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Спрос на золотые слитки и монеты в России в первом полугодии 2022 года составил 12 тонн: 6,5 тонн в первом квартале и 5,5 тонн – во втором, такие оценки приводит World Gold Council (WGC).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в 4,5 раза.

С начала марта в России отменен 20%-ный НДС при реализации слитков золота физлицам банками. На фоне этого, а также введения регулятором ограничений на снятие наличной валюты интерес россиян к инвестициям в драгметаллы заметно вырос.

"До отмены НДС среднеквартальные продажи монет и слитков из золота в 2020-2021 годы в среднем составляли около 1,3 тонн. Таким образом, отмена НДС благоприятно отразилась на инвестиционном интересе к золоту и способствовала началу активного развития внутреннего рынка", - отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева. В момент ажиотажного спроса, в марте-апреле, на рынке даже наблюдался дефицит слитков и монет, напоминает она.

EY и Союз золотопромышленников РФ ранее оценивали, что с отменой НДС спрос на золото в стране со стороны населения может достичь 50 тонн в год.

"Текущие данные позволяют скорректировать оценку общих продаж монет и слитков в текущем году до 20-25 тонн, - отмечает Лукичева. - Но дополнительную поддержку продажам будет оказывать активизация процесса девалютизации, что может привести часть средств из накопленных валютных запасов населения (по недавней оценке ЦБ РФ - около $85 млрд) на рынок золота. Этому способствует возможность покупки золота за валюту в коммерческих банках без совершения дополнительных обменных операций. Таким образом, увеличение внутреннего спроса на инвестиционное золото до 50 тонн выглядит достижимым в ближайшие годы".

При этом спрос на золотые ювелирные украшения в РФ, по подсчетам WGC, по итогам первого полугодия упал на 29%, до 13,1 тонны. Суммарный потребительский спрос вырос на 19% и достиг 25,1 тонны.

По объемам потребительского спроса на золото РФ сопоставима с ОАЭ и Саудовской Аравией (29,7 тонны и 23,9 тонны за полугодие соответственно). Для сравнения, в Китае и Индии, которые лидируют в мире по потреблению золота, по итогам I полугодия потребительский спрос составил, соответственно, 383,5 тонны и 306,2 тонны.

золото
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Международные резервы РФ с 15 по 22 июля выросли на $1,7 млрд

Владельцы кинотеатров просят не наказывать их за показ голливудских фильмов

Владельцы кинотеатров просят не наказывать их за показ голливудских фильмов

Рубль после роста на старте торгов развернулся вниз к доллару и евро

Минтуризма Болгарии отметило рост турпотока из России

Shell работает над снижением спроса на газ, несмотря на перспективу его дефицита в Европе

Shell работает над снижением спроса на газ, несмотря на перспективу его дефицита в Европе

Минпромторг допустил, что новым владельцем H&M в РФ может стать зарубежный инвестор

Минпромторг допустил, что новым владельцем H&M в РФ может стать зарубежный инвестор

Президент ГК "ФСК" Воронин стал владельцем бизнеса Guardian Glass в России

Samsung увеличил квартальную выручку на 23%, чистую прибыль - на 15%

Samsung увеличил квартальную выручку на 23%, чистую прибыль - на 15%

Производитель электромобилей Rivian сократит 6% рабочих мест

Европу ожидает усиление энергодефицита из-за штиля

Европу ожидает усиление энергодефицита из-за штиля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });