Инвестиционный спрос на золото в РФ в I полугодии вырос в 4,5 раза до 12 т

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Спрос на золотые слитки и монеты в России в первом полугодии 2022 года составил 12 тонн: 6,5 тонн в первом квартале и 5,5 тонн – во втором, такие оценки приводит World Gold Council (WGC).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в 4,5 раза.

С начала марта в России отменен 20%-ный НДС при реализации слитков золота физлицам банками. На фоне этого, а также введения регулятором ограничений на снятие наличной валюты интерес россиян к инвестициям в драгметаллы заметно вырос.

"До отмены НДС среднеквартальные продажи монет и слитков из золота в 2020-2021 годы в среднем составляли около 1,3 тонн. Таким образом, отмена НДС благоприятно отразилась на инвестиционном интересе к золоту и способствовала началу активного развития внутреннего рынка", - отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева. В момент ажиотажного спроса, в марте-апреле, на рынке даже наблюдался дефицит слитков и монет, напоминает она.

EY и Союз золотопромышленников РФ ранее оценивали, что с отменой НДС спрос на золото в стране со стороны населения может достичь 50 тонн в год.

"Текущие данные позволяют скорректировать оценку общих продаж монет и слитков в текущем году до 20-25 тонн, - отмечает Лукичева. - Но дополнительную поддержку продажам будет оказывать активизация процесса девалютизации, что может привести часть средств из накопленных валютных запасов населения (по недавней оценке ЦБ РФ - около $85 млрд) на рынок золота. Этому способствует возможность покупки золота за валюту в коммерческих банках без совершения дополнительных обменных операций. Таким образом, увеличение внутреннего спроса на инвестиционное золото до 50 тонн выглядит достижимым в ближайшие годы".

При этом спрос на золотые ювелирные украшения в РФ, по подсчетам WGC, по итогам первого полугодия упал на 29%, до 13,1 тонны. Суммарный потребительский спрос вырос на 19% и достиг 25,1 тонны.

По объемам потребительского спроса на золото РФ сопоставима с ОАЭ и Саудовской Аравией (29,7 тонны и 23,9 тонны за полугодие соответственно). Для сравнения, в Китае и Индии, которые лидируют в мире по потреблению золота, по итогам I полугодия потребительский спрос составил, соответственно, 383,5 тонны и 306,2 тонны.