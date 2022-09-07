Президент РФ подтвердил готовность запустить "Северный поток 2" при необходимости

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Газопровод "Северный поток 2" готов к работе, отметил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Нет, мы ничего зря не строим, мы технологии получили соответствующие, отработали. Если нужно будет, пожалуйста, мы включим "Северный поток 2", - заявил Путин.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии.

"Газпром" достроил "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе.

Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.