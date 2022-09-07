Рынок акций РФ в среду продолжил снижение вслед за нефтью

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду продолжил снижаться вслед за нефтью (Brent упала ниже $90 за баррель), индекс МосБиржи сумел удержаться за счет роста бумаг "НОВАТЭКа" и "Аэрофлота" благодаря корпоративным новостям.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2401,57 пункта (-1%, в начале торгов индекс падал ниже 2395 пунктов), индекс РТС - 1243,7 пункта (-0,7%); динамика цен blue chips на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 3,4%.

Доллар просел до 60,84 рубля (-0,4 рубля).

Подешевели в среду акции Московской биржи (-1,1%), "Газпром нефти" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "МТС" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), "ММК" (-0,5%), "Татнефти" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,4% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+3,4%), АФК "Система" (+3,2%), Polymetal (+2,9%), "НОВАТЭКа" (+2,8%), расписки TCS Group (+2,2%), Ozon (+2%), бумаги ВТБ (+2,1%), "Северстали" (+1,4%), "Роснефти" (+1,2%), UC Rusal (+1,2%), Сбербанка (+0,9% и +0,1% "префы"), "АЛРОСА" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Норникеля" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%).

"Аэрофлот" и "Объединенная авиастроительная корпорация" (+13,8%) подписали соглашение о поставке 339 самолетов, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания, которая состоялась в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2022) в среду. Стоимость соглашения "Аэрофлота" и ОАК о поставке 339 самолетов составляет более 1 трлн рублей, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах ВЭФ-2022.

Сбербанк вышел на прибыль, во втором полугодии прогнозирует положительный финансовый результат, сообщил журналистам на онлайновой пресс-конференции в рамках ВЭФ-2022 президент - председатель правления банка Герман Греф. "В общем, вторую половину года мы видим значительно более позитивной, банк адаптировался к новой реальности, активно меняем нашу бизнес-модель", - добавил глава Сбербанка.

Заявления Путина на ВЭФ

Попытки административно ограничить цену на газ в Европе при помощи установления "потолка цены" приведет только к новому росту стоимости, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Он напомнил, что европейская сторона сама настояла на переводе ценообразования от формульной к спотовой. В то время как работа (первого) "Северного потока" остановлена из-за технических неисправностей, которые не может устранить компания Siemens Energy, Путин подтвердил готовность российской стороны начать поставки по магистрали "Северный поток 2". Кроме того, Путин сообщил, что снижение ВВП РФ в 2022 году будет незначительным, составит 2%, может, чуть больше.

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов, в среду инвесторы заняли выжидательную позицию после активной фиксации прибыли во вторник, индекс МосБиржи сумел удержаться выше отметки 2400 пунктов. Объемы торгов сильно сократились по сравнению со средними данными за последние 5 торговых сессий.

Все сегменты российского фондового рынка снизились в целом равномерно, лишь отраслевой индекс финансов смог завершить день в "плюсе". Лучше рынка выглядели выросшие акции "НОВАТЭКа", а также подорожавшие бумаги "Аэрофлота" и ОАК на новостях о подписании компаниями намерения о приобретении 339 российских самолетов. В четверг индекс МосБиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2400-2450 пунктов, полагает Головинов.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, давление на российские фондовые индексы оказало падение нефтяных цен, которые достигли минимумов с зимы. В то же время мировые фондовые рынки на этом фоне подросли, поскольку более дешевая нефть уменьшает угрозу высокой инфляции, которая заставляет мировые центробанки агрессивно ужесточать монетарную политику, что лишь усугубляет экономические проблемы.

Индекс МосБиржи может на краткосрочном горизонте перейти к консолидации в диапазоне 2380-2440 пунктов. Для выхода из него вверх достаточно хотя бы стабилизация котировок нефти. Немного ниже находится сильная поддержка 2368 пунктов в виде недельного минимума. Ее пробой может произойти в случае дальнейшего быстрого снижения нефтяных цен, полагает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержку акциям "НОВАТЭКа" в среду оказали корпоративные новости, среди которых планы по запуску первой линии проекта "Арктик СПГ 2" в конце 2023 года и более четкое понимание компанией путей преодоления санкционных трудностей.

Российские индексы МосБиржи и РТС в ближайшие сессии еще могут вернуться в район 2314 и 1212 пунктов соответственно для закрытия образовавшихся в августе гэпов. В остальном первоначальная негативная реакция на новости о скором возвращении ряда нерезидентов на рынок РФ почти сошла на нет, полагает Кожухова.

Ценовые ограничения для российских энергоносителей

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, в Европе продолжают обсуждать различные варианты ценовых ограничений для российских энергоносителей. В частности, высказывается предложение о снижении цены на российский газ в пять раз, или до 520 евро за 1000 кубометров, а по нефти лимит предлагается на уровне $44 за баррель. Однако, как заявляет Путин, если эти ограничения будут одобрены, то Россия прекратит поставку нефти и нефтепродуктов странам, принявшим эти антирыночные меры. Соответственно, существует перспектива сокращения экспорта в части поставок в Европу.

Нефть локально поднималась на заявлениях главы РФ по поводу остановки поставок в страны, которые одобрят ценовые ограничения, однако после этого вновь начала дешеветь. Перспективы рецессии в мире пока заставляют спекулянтов отыгрывать обычные рыночные схемы - ожидание спада экономики повлечет сокращение спроса на сырье. Но ценовые лимиты могут внести свои коррективы, если будут приняты. Удаление с рынка 1-2 млн б/с физического предложения может привести к обновлению ценами максимумов февраля-марта текущего года.

Инвесторы ожидают свежих заявлений от Федрезерва США. В частности, на неделе выступает председатель ФРС Джером Пауэлл. Предположительно, рынок может услышать очередные сигналы о повышении ставки на 75 базисных пунктов на предстоящем сентябрьском заседании.

В среду в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,8%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,9%, CAC 40 и DAX подросли на 0,02-0,4%), корректируются вверх Штаты (индексы растут на 0,7-0,9%).

Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале увеличилась на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Ранее сообщалось о повышении на 0,6%, и аналитики в среднем не ожидали пересмотра той оценки, по данным Trading Economics. В годовом выражении ВВП стран еврозоны в апреле-июне вырос на 4,1%, а не на 3,9%, как сообщалось ранее.

Трейдеры ждут выступления заместителя председателя Федрезерва США Лейл Брейнард, а также публикации регионального экономического обзора (Beige Book). Брейнард впервые с апреля будет говорить о перспективах экономики США и денежно-кредитной политики. На четверг запланированы выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла и члена совета управляющих американского ЦБ Кристофера Уоллера.

Ситуация на нефтяном рынке

На нефтяном рынке в среду цены снижаются на фоне усиливающихся опасений трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в условиях замедления глобального экономического роста; цена Brent локально падала ниже $89 за баррель впервые с 3 февраля.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в среду составила $89,35 за баррель (-3,8% и -3% во вторник), октябрьская цена WTI - $83,18 за баррель (-4,3%).

В настоящее время цены на нефть ниже, чем были в конце февраля, когда рынок пережил виток волатильности на фоне конфликта на Украине и введения жестких санкций против России.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (-10,1%), акции "Русснефти" (-9,3%), "Росгосстраха" (-7,8%), расписки Cian (-4,2%), бумаги ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-3,8%), "Совкомфлота" (-3,6%), ПАО "СПБ Биржа" (-3,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (+19,2%), "Иркута" (+6,3%), "Магаданэнерго" (+5,6%), "Аптечной сети 36,6" (+5,3%), ПАО "Фармсинтез" (+4,6%), ПАО "Группа Позитив" (+4%).

ПАО "Соллерс Авто" (+2,5%), совместное предприятие которого с американским Ford в РФ (ООО "Соллерс Форд", Елабуга) было приостановлено весной этого года, планирует до конца года наладить выпуск двух новых моделей LCV под брендом "Соллерс" в Елабуге на базе своей 100%-ной "дочки" (ООО "Соллерс Алабуга"). Как передал корреспондент "Интерфакса", дополнительное соглашение об этом к специальному инвестиционному контракту (СПИК) российского автопроизводителя на ВЭФ-2022 в среду подписали вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и гендиректор, совладелец ПАО "Соллерс Авто" Николай Соболев.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,18 млрд рублей (из них 6,32 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,86 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,69 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").