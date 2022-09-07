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Netflix пытается максимально урезать расходы во всех сферах

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Американская Netflix Inc., владеющая крупнейшим в мире сервисом потокового видео по подписке, пытается максимально урезать расходы во всех сферах, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

В частности, компания ищет возможности для сокращения занимаемых площадей, ограничивает выпуск корпоративной продукции, а также пытается контролировать расходы на облачные технологии.

Netflix потеряла почти 1 млн подписчиков во втором квартале текущего года на фоне возросшей конкуренции. В этом году она сократила более 400 рабочих мест, а также объявила, что не будет увеличивать расходы на новые продукты и программы. Теперь, по словам источников, она стремится к еще более жесткой финансовой дисциплине, которая затрагивает большинство сфер ее бизнеса.

Так, компания приняла решение закрыть офис в Солт-Лейк-Сити и отправить сотрудников на удаленку. Также она планирует отказаться от офисных площадей в Лос-Гатосе и Лос-Анджелесе.

Кроме того, Netflix чаще принимает на работу менее опытных сотрудников, в том числе выпускников колледжей, хотя в прошлом предпочитала нанимать более опытный персонал, особенно в команду инженеров, отмечают источники. Благодаря этому она экономит на зарплатах там, где это возможно, направляя опытных сотрудников на решение наиболее сложных задач.

В последний год компания также ограничила выпуск фирменной продукции, в том числе кружек, свитшотов и детских товаров, которую могут заказывать сотрудники. Если раньше объемы таких заказов не имели лимитов, то теперь они ограничиваются $300 в год.

В 2021 году операционные расходы Netflix составили $23,5 млрд, увеличившись за год на 15%.

Акции Netflix прибавляют в цене 2,5% на торгах в среду. С начала текущего года их стоимость упала на 63%.

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