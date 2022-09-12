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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Electrolux запланировал сокращение расходов на фоне спада прибыли

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Шведский производитель бытовой техники Electrolux AB запускает программу сокращения расходов в связи с более низким, чем прогнозировалось, рыночным спросом, а также ожидаемым падением прибыли в третьем квартале.

"Сокращение расходов окажет существенное положительное влияние на прибыль компании в 2023 году", - говорится в пресс-релизе.

Темпы снижения спроса на основные виды бытовой техники в Европе и США в третьем квартале 2022 года ускорились по сравнению со вторым кварталом на фоне высокой инфляции и ухудшения настроя потребителей. Высокие запасы продукции у ритейлеров усугубили последствия ослабления потребительского спроса, отметила компания

"С учетом дисбалансов в цепочках поставок, результатом которых стали неэффективность производства и рост расходов, Electrolux ожидает существенного снижения прибыли в третьем квартале по сравнению со вторым", - говорится в сообщении.

В начале сентября компания сообщила, что спишет 350 млн шведских крон ($32,4 млн) в третьем квартале в связи с уходом из России.

В компании ожидают, что рыночный спрос как в Европе, так и Северной Америке останется слабым и в 2023 году, в связи с чем было принято решение о запуске программы сокращения расходов.

"Программа, которая стартует немедленно, сфокусируется на сокращении переменных затрат, причем особое внимание будет уделено устранению неэффективности расходов в наших цепочках поставок и производстве", - говорится в пресс-релизе.

Electrolux планирует представить больше информации о целях программы сокращения расходов в отчетности за третий квартал, которая будет опубликована 28 октября.

В компании отмечают, что программа обратного выкупа акций, о которой было объявлено 2 мая 2022 года, завершена 2 сентября. С учетом текущей рыночной среды, совет директоров Electrolux принял решение не запускать новые программы buyback до общего собрания акционеров в 2023 году.

C начала 2022 года капитализация Electrolux упала на 38%.

Electrolux Швеция Европа США
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