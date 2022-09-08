Банк "Траст" осенью выставит на торги бывший агрохолдинг Микаила Шишханова

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Банк непрофильных активов "Траст" завершил оценку и готовится выставить на торги предприятия ГК "Русское зерно" в Башкирии. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу банка.

Торги на повышение планируется провести осенью, стартовая цена – 6,3 млрд рублей. В состав лота входит птицеводческий комплекс мощностью 65 тыс. тонн мяса и 750 млн яиц в год, площадки для выращивания родительского стада, предприятие по переработке мощностью 25 тыс. тонн мясной продукции в год, комбикормовый завод, а также 18 тыс. га сельхозземель.

"Русское зерно" перешло под контроль "Траста" в марте 2019 года в процессе присоединения Рост-банка. Ранее агрохолдинг контролировался экс-совладельцем Бинбанка Микаилом Шишхановым. Финансовую отчетность ГК "Русское зерно" в банке не раскрыли, отметив, что бизнес генерирует операционную прибыль.

Замдиректора департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Дмитрий Бронников говорит, что "Русское зерно" – достаточно крупный актив и будет интересен как федеральным, так и региональным игрокам. По его словам, потенциально группа может войти в 20 крупнейших производителей бройлера и пять основных производителей столового яйца. Наличие нескольких направлений у "Русского зерна" – дополнительный фактор инвестиционной привлекательности бизнеса, считает он.

Собеседник издания в крупном производителе мяса считает, что производство столового яйца скорее будет отпугивать потенциальных инвесторов, так как это низкодоходный бизнес, а рынок не растет. Кроме того, предприятия "Русского зерна" расположены в отдаленном от центра регионе, добавил источник.

В "Трасте" сообщили, что ведут переговоры о продаже "Русского зерна" как с отраслевыми, так и с непрофильными инвесторами, не назвав конкретных интересантов.

В группе "Черкизово" заявили, что птицеводство остается привлекательным сегментом, который при наличии правильной вертикальной интеграции представляет интерес для инвестиций. Стратегия группы предполагает развитие как за счет органического роста, так и возможных приобретений, а интерес могут представлять активы, способные дать хорошую синергию и имеющие адекватную рыночную стоимость.

Бронников добавил, что рынок мяса птицы устойчивее, чем рынок свинины или говядины, из-за более низкой себестоимости производства. Кроме того, птицеводство – перспективное направление с точки зрения экспорта. Несмотря на логистические проблемы, объем поставок мяса птицы из России на зарубежные рынки в первой половине 2022 года увеличился на 37%, сообщил он.

В Национальном союзе птицеводов ранее оценивали потенциал экспорта мяса птицы из РФ в 500 тыс. тонн в год. В 2021 году поставки были на уровне 290 тыс. тонн.

По данным Минсельхоза, на которые ссылается "Коммерсантъ", в первой половине 2022 года производство мяса птицы выросло на 5,8%, до 2,5 млн тонн, свинины – на 5,7%, до 2,1 млн тонн.