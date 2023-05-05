"Траст" подал иск к крупным международным трейдерам и офшорам Шишханова на $1 млрд

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Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Банк "Траст" подал в Высокий суд Британских Виргинских островов иск к крупным международным трейдерам и офшорным компаниям бывшего владельца Бинбанка и Рост банка Микаила Шишханова о возмещении ущерба на сумму свыше $1 млрд, говорится в сообщении "Траста".

По мнению истца, в период с 2013 по 2017 год Шишханов вступил в сговор с международными сельскохозяйственными и сырьевыми трейдерами - Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo и Liberty Commodities, для сокрытия вывода средств из Бинбанка.

Схема, как полагают в "Трасте", строилась следующим образом: Бинбанк предоставлял денежные средства международным трейдерам под видом сделок торгового финансирования, а трейдеры в свою очередь направляли полученные средства в офшорные компании, связанные с Шишхановым, под видом коммерческих сделок с ними. Когда наступал срок погашения по соответствующим сделкам торгового финансирования (через 6-12 месяцев), Бинбанк выдавал межбанковский кредит входящему с ним в одну группу Рост банку, который через цепочку других компаний перенаправлял эти средства трейдерам. Трейдеры использовали эти средства для погашения своих обязательств перед Бинбанком. При этом деньги, направленные через Рост банк, никогда ему не возвращались, подчеркивает "Траст".

Он считает, что международные трейдеры знали о мошенническом характере операций и добровольно участвовали в незаконных сделках, освобождаясь от каких-либо финансовых рисков и получая комиссию. Трейдеры, по мнению истца, создавали видимость совершения реальных сделок купли-продажи товаров (зерна, сырого каучука и прочих), но в действительности никаких поставок не происходило.

Отследить незаконный вывод активов Бинбанка было невозможно, так как в его отчетности сделки торгового финансирования отображались как надлежащим образом исполненные со стороны трейдеров. При этом задолженность Рост банка перед Бинбанком последовательно увеличивалась, сам Рост банк не получал никаких реальных встречных представлений от офшорных компаний, которым передавал денежные средства для трейдеров, подчеркивает "Траст".

Схема, как считает "Траст", позволила Бинбанку манипулировать отчетностью, отображая в ней высокий кредитный рейтинг номинальных контрагентов (международных трейдеров) вместо кредитного рейтинга реальных контрагентов (офшорных компаний без активов).

ЦБ РФ в сентябре 2017 года назначил временную администрацию в Бинбанке и Рост банке, предоставил Рост банку средства для погашения долга перед Бинбанком. В результате, основной финансовый ущерб от схемы был нанесен именно Рост банку, поскольку он был вынужден признать убытки от сделок с соответствующими контрагентами, отмечает "Траст". Он является правопреемником Рост банка, поэтому считает, что вправе предъявить иск о возмещении причиненных этому банку убытков.

На базе "Траста" создан банк непрофильных активов. На его баланс переданы непрофильные активы санируемых банков: "Открытия", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка.