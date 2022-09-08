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ЦБ будет продвигать использование цифрового рубля в трансграничных расчетах

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ видит перспективы задействования цифрового рубля, который сейчас используется в тестовом режиме, в трансграничных сделках.

"Мы сразу делаем прототип, модель, которая может сопрягаться с другими денежными системами, но здесь, как и в СПФС, и использовании карты "Мир" нужно желание и готовность другой стороны. Но мы будем активно продвигать возможность трансграничных расчетов, используя цифровой рубль", - сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью "России 24" (ВГТРК) в преддверии Московского финансового форума.

Прототип платформы цифрового рубля был создан в декабре 2021 года. Пилотирование операций началось в феврале 2022 года, в пилотную группу вошли 12 банков. Тестирование платформы будет проходить в несколько этапов. В рамках первого этапа в 2022 году планируется подключить к платформе кредитные организации, запустить C2C-переводы (между физлицами). На втором этапе предполагается подключить к платформе Федеральное казначейство, запустить смарт-контракты и операции С2B, B2C (между физлицами и юрлицами), B2B (юрлицами), C2G, G2C, G2B, B2G (между гражданами, юрлицами и государством). Начать тестирование цифрового рубля в реальных операциях и на клиентах банков планируется уже в апреле 2023 года. Также с апреля 2023 года ЦБ хочет попробовать использовать в пилоте цифрового рубля смарт-контракты.

По словам Набиуллиной, банки "очень активно хотят участвовать в этом эксперименте". "Он продлится до начала следующего года, а в следующем году мы приступим к проведению отдельного вида операций в ограниченном размере для того, чтобы постепенно потом начать вводить его в оборот", - заявила глава ЦБ.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
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