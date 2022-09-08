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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Мишустин назвал долгосрочным трендом сокращение использования доллара

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Расширение использования национальных валют в расчетах - это часть работы по достижению финансового суверенитета России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Еще один компонент финансового суверенитета - переход к более широкому использованию национальных валют. Хотя сам процесс дедолларизации уже давно начался, санкции лишь укрепили интерес к нему. У нас сейчас на "Московской бирже" торги идут в семи парах с валютами дружественных стран. Если в январе-феврале этого года среднедневной объем операций спот в таких денежных единицах составлял один миллиард семьсот миллионов рублей, то в июле-августе - уже шестьдесят миллиардов. Расширяется доля расчетов в национальных валютах и на территории Евразийского экономического союза", - сказал Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме в четверг.

"Значительное сокращение использования доллара - долгосрочный тренд. Он требует последовательной многолетней работы. По результатам этого движения, если к нему будут присоединяться и другие страны, возможно формирование многополярной системы международных расчетов", - считает Мишустин.

Михаил Мишустин
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