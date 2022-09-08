РФ будет приостанавливать налоговые соглашения в ответ на подобные действия других стран

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Россия будет оперативно реагировать на приостановку действия соглашений о двойном налогообложении со стороны своих партнеров, также приостанавливая их, а затем выходя с инициативами о денонсации, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме.

"Некоторые страны не хотят сотрудничать, приостанавливают действие соглашений об избежании двойного налогообложения с нами. Конечно, мы здесь тоже будем оперативно реагировать. Например, коллеги из Латвии приостановили действие соглашения. Чтобы в одностороннем порядке не предоставлять преференции по соглашению об избежании двойного налогообложения, мы также будем реагировать, оперативно будем приостанавливать соглашения, выходить с инициативами о денонсации соглашений", - сказал он.