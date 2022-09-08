Россия планирует приостановить налоговое соглашение с Латвией осенью

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - РФ планирует осенью приостановить действие соглашения об избежании двойного налогообложения с Латвией, сообщил замминистра финансов России Алексей Сазанов.

"Латвия приостановила, поэтому, соответственно, мы тоже со своей стороны будем приостанавливать, сейчас осенью", - сказал он журналистам.

Ранее Латвия сообщила, что 16 мая 2022 года было приостановлено действие соглашения с РФ об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал.

По словам Сазанова, Россия будет оперативно реагировать на приостановку действия соглашений о двойном налогообложении со стороны своих партнеров, также приостанавливая их, а затем выходя с инициативами о денонсации.