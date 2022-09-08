В РФ могут создать фонд компенсации потерь инвесторам, чьи активы заморожены

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Проблему замороженных активов российских инвесторов нужно решать, обсуждаются разные варианты, один из них - создание фонда компенсации потерь за счет заблокированных Россией активов нерезидентов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме.

"Мы сейчас обсуждаем идею, в том числе создания такого фонда компенсации, на базе АСВ можно, чтобы доходы со средств нерезидентов, которые мы со своей стороны заморозили, можно было бы этими доходами компенсировать, например, для массовых инвесторов эту часть (потери по замороженным из-за санкций активам - ИФ)", - сказала Набиуллина.

Найти механизмы, которые смягчат проблему замороженных активов российских инвесторов, нужно для возвращения их доверия к рынку, отметила глава ЦБ. "У наших людей, которые вложились в финансовые рынки, большая часть активов заморожена", - напомнила она. По ее словам, можно обсуждать разные пути решения этой проблемы.

"Доверие вернуть важно, если мы хотим иметь достаточно ресурсов, направленных на структурную перестройку экономики", - подчеркнула Набиуллина.