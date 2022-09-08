Компенсации по замороженным активам могут выдать из дохода от вложений денег со счетов "С"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Источником для фонда компенсаций потерь инвесторов, чьи активы были заморожены в результате введения санкций, может стать инвестирование денег со счетов типа "С".

На этих рублевых счетах блокируются средства нерезидентов из "недружественных" юрисдикций, в том числе доходы по принадлежащим им ценным бумагам. Конвертировать их в валюту можно только по разрешению российских властей.

Ранее в четверг председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ обсуждает идею создания фонда компенсации потерь инвесторам, чьи активы были заморожены. По ее словам, этот фонд мог бы быть создан на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и пополняться за счет доходов, поступающих по замороженным Россией активам нерезидентов.

"Банк России прорабатывает вопрос о создании на базе АСВ специального компенсационного фонда, предназначенного для выплат российским инвесторам, пострадавшим в результате введения санкций недружественными государствами. Планируется, что источником формирования такого фонда будут являться только доходы от инвестирования АСВ денежных средств недружественных нерезидентов, находящихся сегодня на банковских счетах типа "С", - сообщила пресс-служба ЦБ в ответ на запрос "Интерфакса".

"При этом объем прав нерезидентов на сами денежные средства, находящиеся на банковских счетах типа "С", не изменится", - подчеркивает регулятор.

Конкретные механизмы создания и функционирования фонда, порядок осуществления выплат из него и другие параметры реализации проекта в настоящее время находятся в стадии обсуждения, "в связи с чем предоставление предметных комментариев в этой части преждевременно", заявили в ЦБ.

Идею создания фонда компенсации потерь инвесторов, чьи активы были заморожены, продвигает Банк России, она ещё требует обсуждения, прокомментировал ранее в четверг замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.