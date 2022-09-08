Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Банк России отметил рост популярности юаня на биржевом рынке РФ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Юань становится все более популярной валютой на российском рынке, причем покупки наращивают не только банки, но и граждане.

"На российском валютном рынке укрепляется позиция юаня, в объеме биржевых и внебиржевых торгов на его долю приходится 26 и 17% соответственно. Спрос на эту валюту отмечается со стороны широкого круга участников, наиболее значительно со стороны банков. Помимо профучастников рынка, интерес к юаню демонстрируют и физлица", - говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

В августе физлица приобрели юаней на биржевом рынке на сумму 39 млрд руб. - это максимум в текущем году. Активизация покупки юаней физлицами происходила на фоне начавшейся в середине августа нетто-продажи недружественных валют - доллара США и евро - за рубли, которая наблюдалась впервые с апреля, однако имела кратковременный характер, отмечает ЦБ.

Основной спрос на покупку юаней на биржевом рынке формируют банки. С начала года они купили юаней в нетто-выражении за рубли и доллары США на общую сумму более 1 трлн руб. (691,3 млрд руб. - системно-значимые банки и 375,1 млрд руб. остальные). В августе объем покупок составил около 252 млрд руб. (193,1 млрд руб. системно-значимые, 58,8 млрд руб. остальные).

Доля валютных пар с юанем на текущий момент в объеме биржевых торгов достигла 26%, тогда как в апреле составляла 6%. Увеличение торгов юанем происходит на фоне значительного сокращения доли торгов USD/RUB - до 43% с 58% в апреле, отмечает ЦБ. Доля EUR/RUB сократилась менее значительно и составляет 23% против 32% в апреле.

"Покупка юаней позволяет профессиональным участникам рынка управлять позицией в недружественных валютах - прежде всего в долларах США, поскольку наблюдается высокая корреляция между курсами CNY/RUB и USD/RUB. На долгосрочном горизонте эти валютные пары меняются сонаправленно, незначительные отличия в движении курсов наблюдаются лишь в отдельные краткосрочные периоды. При расширении анализируемого диапазона корреляция двух валютных пар возрастает, что говорит о возможности замещения долларов США юанями в качестве хеджирующего актива", - пишет ЦБ.

Во внебиржевом сегменте также отмечается тенденция значительного роста объема торгов юанем, говорится в докладе.

ЦБ РФ Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские ритейлеры начали принимать предзаказы на iPhone 14

Российские ритейлеры начали принимать предзаказы на iPhone 14

Инфляции в 12,9% и падения ВВП на 4,2% ожидают в РФ в 2022 году опрошенные ЦБ аналитики

Инфляции в 12,9% и падения ВВП на 4,2% ожидают в РФ в 2022 году опрошенные ЦБ аналитики

Орешкин усомнился в целесообразности хранения резервов в юанях

Мамут покинул пост председателя совета директоров Объединенной сети кинотеатров

Глава ЦБ сообщила о предложении сделать повышенную страховую защиту по срочным вкладам

Глава ЦБ сообщила о предложении сделать повышенную страховую защиту по срочным вкладам

Россия планирует приостановить налоговое соглашение с Латвией осенью

Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов

РФ обяжет госкомпании разработать план действий в отношении имеющейся у них валюты

ЦБ будет продвигать использование цифрового рубля в трансграничных расчетах

Силуанов заявил о будущем усилении роли юаня в российских резервах

Силуанов заявил о будущем усилении роли юаня в российских резервах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });