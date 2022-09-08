Банк России отметил рост популярности юаня на биржевом рынке РФ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Юань становится все более популярной валютой на российском рынке, причем покупки наращивают не только банки, но и граждане.

"На российском валютном рынке укрепляется позиция юаня, в объеме биржевых и внебиржевых торгов на его долю приходится 26 и 17% соответственно. Спрос на эту валюту отмечается со стороны широкого круга участников, наиболее значительно со стороны банков. Помимо профучастников рынка, интерес к юаню демонстрируют и физлица", - говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

В августе физлица приобрели юаней на биржевом рынке на сумму 39 млрд руб. - это максимум в текущем году. Активизация покупки юаней физлицами происходила на фоне начавшейся в середине августа нетто-продажи недружественных валют - доллара США и евро - за рубли, которая наблюдалась впервые с апреля, однако имела кратковременный характер, отмечает ЦБ.

Основной спрос на покупку юаней на биржевом рынке формируют банки. С начала года они купили юаней в нетто-выражении за рубли и доллары США на общую сумму более 1 трлн руб. (691,3 млрд руб. - системно-значимые банки и 375,1 млрд руб. остальные). В августе объем покупок составил около 252 млрд руб. (193,1 млрд руб. системно-значимые, 58,8 млрд руб. остальные).

Доля валютных пар с юанем на текущий момент в объеме биржевых торгов достигла 26%, тогда как в апреле составляла 6%. Увеличение торгов юанем происходит на фоне значительного сокращения доли торгов USD/RUB - до 43% с 58% в апреле, отмечает ЦБ. Доля EUR/RUB сократилась менее значительно и составляет 23% против 32% в апреле.

"Покупка юаней позволяет профессиональным участникам рынка управлять позицией в недружественных валютах - прежде всего в долларах США, поскольку наблюдается высокая корреляция между курсами CNY/RUB и USD/RUB. На долгосрочном горизонте эти валютные пары меняются сонаправленно, незначительные отличия в движении курсов наблюдаются лишь в отдельные краткосрочные периоды. При расширении анализируемого диапазона корреляция двух валютных пар возрастает, что говорит о возможности замещения долларов США юанями в качестве хеджирующего актива", - пишет ЦБ.

Во внебиржевом сегменте также отмечается тенденция значительного роста объема торгов юанем, говорится в докладе.