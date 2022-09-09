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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Segezha рассматривает размещение облигаций в юанях

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Лесопромышленный холдинг Segezha Group рассматривает размещение облигаций в юанях с учетом значительного объема экспортных поставок в Китай, сообщил "Интерфаксу" источник в компании.

"Рассматриваем, юань нам комплементарен с учётом существенного объема продаж в Китай", - сказал он, добавив, что пока вопрос пока изучается "на неопределенную перспективу".

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Китай является основным экспортным направлением Segezha, 70% выручки которой приходится на зарубежные поставки. В 2021 году компания экспортировала в КНР продукции на 11,5 млрд руб., что составляло примерно 12% выручки компании за прошлый год (второе по объему выручки - египетское - направление отстает почти вдвое - 6,5 млрд руб.).

В текущем году объем экспорта в Китай должен быть еще выше с учетом введенного с 10 июля запрета на поставки лесопромышленной продукции из РФ в Европу. "То, что мы в Европу поставляли и продавали, теперь мы поставлять и продавать не можем. Соответственно, всё то, что ехало в Европу, а это в основном фанера и пиломатериалы из северо-западного региона, теперь поехало на Восток - Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Африка и т.д.", - говорил в конце августа вице-президент компании по финансам и инвестициям Ровшан Алиев.

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Размещение бондов в юанях вызывает все больший интерес у российских компаний, столкнувшихся с ограничениями на финансовых рынках из-за санкций, а также вынужденных переориентировать поставки своей продукции на азиатские страны. За последние недели сразу несколько российских компаний решили выйти на рынок заимствований в юанях - первым такую сделку провел "Русал", следом разместился "Полюс", готовит выпуск "Металлоинвест".

В четверг стало известно о планах крупнейшей российской нефтяной компании - "Роснефти"- разместить облигации минимум на 10 млрд юаней, о возможности размещения бондов в китайской валюте, по данным источников "Интерфакса", думает также "Газпром нефть".

Segezha юань
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